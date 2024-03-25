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Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…

Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonunda beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde bu yılı en iyi noktada kapatmanın peşinde. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, ligde de üçüncü sırayı istiyor. Bir yandan gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Kara Kartal, Hasan Arat başkanlığında iddialı bir kadro kurmanın peşinde. Hareketli bir transfer sezonu geçirmesi beklenen Beşiktaş'ın tam 3 dünya yıldızını getireceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 25.03.2024 - 11:14 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…

Daha sonra sırasıyla Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışan siyah-beyazlılar, son olarak çareyi Fernando Santos'da buldu.

Portekizli teknik direktör ile şu ana kadar inişli çıkışlı bir performans sergileyen Kara Kartal, Türkiye Kupası'nda hedefini sürdürüyor.

Yarı finalde Ankaragücü'yle karşılaşacak olan Beşiktaş, şimdiden gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı.

Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, önümüzdeki sezon şampiyon olabilecek bir kadro kurmak isterken yöneticilerine de tam yetki verdi.

Dünya yıldızlarını kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal, taraftarı heyecanlandıracak isimlerle görüşüyor.

Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…

İşte heyecanlandıran transfer gelişmesinin detayları…

Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…

Portekizli teknik direktör Fernando Santos, sağ bek, stoper, 10 numara, sol açık ve 2 forvet oyuncusu transfer edilmesini istedi.

Bu rapor doğrultusunda çalışmalarını yürüten Kara Kartal, listesindeki isimler ışığında girişimlerde bulunurken çıkan fırsatları da değerlendiriyor.


Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…


Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimler, Marko Arnautovic, William Carvalho ve Orkun Kökçü oldu.

Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…


Yaz transfer döneminde bu 3 oyuncuyu da İstanbul'a getirmeyi hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı.

Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz transfer döneminde de William Carvalho ile ilgilenmişti.

Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…

Benfica'da kadro dışı kalan Orkun Kökçü için de 15 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi ayrıldığı öğrenildi.

Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…

Marko Arnautovic'in ise eski Beşiktaşlı Dusko Tosic ile görüştüğü söylendi. Yıldız golcünün Türkiye'ye gelme ihtimali yüksek olarak değerlendirildi.

Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…
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