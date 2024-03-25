Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…

Süper Lig'de sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.Daha sonra sırasıyla Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışan siyah-beyazlılar, son olarak çareyi Fernando Santos'da buldu.Portekizli teknik direktör ile şu ana kadar inişli çıkışlı bir performans sergileyen Kara Kartal, Türkiye Kupası'nda hedefini sürdürüyor.Yarı finalde Ankaragücü'yle karşılaşacak olan Beşiktaş, şimdiden gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı.Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, önümüzdeki sezon şampiyon olabilecek bir kadro kurmak isterken yöneticilerine de tam yetki verdi.Dünya yıldızlarını kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal, taraftarı heyecanlandıracak isimlerle görüşüyor.Portekizli teknik direktör Fernando Santos, sağ bek, stoper, 10 numara, sol açık ve 2 forvet oyuncusu transfer edilmesini istedi.Bu rapor doğrultusunda çalışmalarını yürüten Kara Kartal, listesindeki isimler ışığında girişimlerde bulunurken çıkan fırsatları da değerlendiriyor.Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimler, Marko Arnautovic, William Carvalho ve Orkun Kökçü oldu.Yaz transfer döneminde bu 3 oyuncuyu da İstanbul'a getirmeyi hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı.Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz transfer döneminde de William Carvalho ile ilgilenmişti.Benfica'da kadro dışı kalan Orkun Kökçü için de 15 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi ayrıldığı öğrenildi.Marko Arnautovic'in ise eski Beşiktaşlı Dusko Tosic ile görüştüğü söylendi. Yıldız golcünün Türkiye'ye gelme ihtimali yüksek olarak değerlendirildi.