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Beyaz Gazete
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TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa'nın ertelenme talebinin perde arkası...

TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finaline yönelik nihai kararını verdi. Fenerbahçe, Süper Kupa'nın ertelenmesi talebinde bulunmuş ve fakat Galatasaray'ın bu talebe sıcak bakmadığı ifade edilmişti. TFF, iki kulüple yaptığı görüşmenin ardından son kararını verdi ve finalin belirtildiği gibi 7 Nisan'da oynanmasına karar verdi. Peki ertelenme talebinin perde arkasında neler var? İşte ortaya çıkan detaylar...

Ekleme: 24.03.2024 - 14:12 Güncelleme: 24.03.2024 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün ertelenmesini talep ettiği 2023 Turkcell Süper Kupa'nın daha önce duyurulan tarihte oynanacağını belirtti.

TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa'nın ertelenme talebinin perde arkası...

TFF SON NOKTAYI KOYDU

Yapılan açıklamada, 'Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır' ifadeleri kullanıldı.

ERTELEME TALEBİNİNİ SEBEBİ OLYMPIAKOS MAÇI

Sarı-lacivertliler, 11 Nisan'da Olympiakos ile yapacağı UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final karşılaşması nedeniyle Süper Kupa'nın mayıs sonuna ertelenmesini istemişti.

TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa'nın ertelenme talebinin perde arkası...

GALATASARAY TARİH DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI

Bu talep üzerine yeniden değerlendirme yapan TFF yönetimi, yoğun takvimde EURO 2024 hazırlıklarını da göz önünde bulundurarak alternatif bir tarih bulamadı. Görüşü istenen Galatasaray Kulübü de tarih değişikliğine karşı olduklarını bildirmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun önceki gün açıkladığı Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programında Galatasaray'ın evindeki Hatayspor maçı 2 Nisan Salı gününe; Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Adana Demirspor karşılaşması ise 3 Nisan Çarşamba gününe verilmişti.

TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa'nın ertelenme talebinin perde arkası...

F.BAHÇE YÖNETİMİ 3 NİSAN'I ÖZELLİKLE İSTEMİŞ

Süper Kupa Finali'nin 7 Nisan Pazar günü oynanacağının netleşmesinin ardından kamuoyunda, 'Galatasaray'ın 1 gün daha fazla dinleneceği' yönünde yeni bir tartışma alevlendi. Ancak alınan bilgiye göre, 3 Nisan tarihini Fenerbahçe yönetiminin özellikle istediği öğrenildi.

2 Nisan'da gerçekleştirilecek ve ligden çekilmenin oylanacağı Genel Kurul'u gerekçe gösteren sarı-lacivertlilerin, bu tarih için federasyondan ricada bulunduğu ortaya çıktı.

TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa'nın ertelenme talebinin perde arkası...

Normal planlamada salı günü F.Bahçe; çarşamba günü ise G.Saray'ın oynayacağı ancak gelen özel talep sonrası değişikliğe gidildiği belirtildi.

SÜPER KUPA FİNALİ ATV'DEN CANLI YAYINLANACAK

Galatasaray ile F.Bahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma atv ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç önü ve sonrasındaki heyecan dolu anlar ise A Spor'da olacak...

TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa'nın ertelenme talebinin perde arkası...

YUNANİSTAN ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Ülke puanı açısından da kritik öneme sahip Olympiakos deplasmanına daha güçlü ve hazır çıkmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim ezeli rakip Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının tarihinin değiştirilmesi için TFF'ye resmen başvuruda bulunmuştu.

TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa'nın ertelenme talebinin perde arkası...

Yunanistan Futbol Federasyonu kuranın çekilmesinin ardından PAOK ile Olympiakos arasında 14 Nisan Pazar günü oynanması planlanan mücadeleyi ileri bir tarihe ertelemişti.

TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa'nın ertelenme talebinin perde arkası...

Taraflardan birinin tarih değişikliği istememesi de TFF'nin kararında belirleyici oldu. Her şeye rağmen kararın asıl nedeni yoğun programda alternatif tarih olmaması.
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