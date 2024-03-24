TFF son noktayı koymuştu! Süper Kupa'nın ertelenme talebinin perde arkası...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün ertelenmesini talep ettiği 2023 Turkcell Süper Kupa'nın daha önce duyurulan tarihte oynanacağını belirtti.Yapılan açıklamada, 'Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır' ifadeleri kullanıldı.Sarı-lacivertliler, 11 Nisan'da Olympiakos ile yapacağı UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final karşılaşması nedeniyle Süper Kupa'nın mayıs sonuna ertelenmesini istemişti.Bu talep üzerine yeniden değerlendirme yapan TFF yönetimi, yoğun takvimde EURO 2024 hazırlıklarını da göz önünde bulundurarak alternatif bir tarih bulamadı. Görüşü istenen Galatasaray Kulübü de tarih değişikliğine karşı olduklarını bildirmişti.Türkiye Futbol Federasyonu'nun önceki gün açıkladığı Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programında Galatasaray'ın evindeki Hatayspor maçı 2 Nisan Salı gününe; Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Adana Demirspor karşılaşması ise 3 Nisan Çarşamba gününe verilmişti.Süper Kupa Finali'nin 7 Nisan Pazar günü oynanacağının netleşmesinin ardından kamuoyunda, 'Galatasaray'ın 1 gün daha fazla dinleneceği' yönünde yeni bir tartışma alevlendi. Ancak alınan bilgiye göre, 3 Nisan tarihini Fenerbahçe yönetiminin özellikle istediği öğrenildi.2 Nisan'da gerçekleştirilecek ve ligden çekilmenin oylanacağı Genel Kurul'u gerekçe gösteren sarı-lacivertlilerin, bu tarih için federasyondan ricada bulunduğu ortaya çıktı.Normal planlamada salı günü F.Bahçe; çarşamba günü ise G.Saray'ın oynayacağı ancak gelen özel talep sonrası değişikliğe gidildiği belirtildi.Galatasaray ile F.Bahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma atv ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç önü ve sonrasındaki heyecan dolu anlar ise A Spor'da olacak...Ülke puanı açısından da kritik öneme sahip Olympiakos deplasmanına daha güçlü ve hazır çıkmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim ezeli rakip Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının tarihinin değiştirilmesi için TFF'ye resmen başvuruda bulunmuştu.Yunanistan Futbol Federasyonu kuranın çekilmesinin ardından PAOK ile Olympiakos arasında 14 Nisan Pazar günü oynanması planlanan mücadeleyi ileri bir tarihe ertelemişti.Taraflardan birinin tarih değişikliği istememesi de TFF'nin kararında belirleyici oldu. Her şeye rağmen kararın asıl nedeni yoğun programda alternatif tarih olmaması.