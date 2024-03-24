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İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe'den o oyuncular için flaş adım

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından gözler, PFDK sevkine ve açıklayacağı cezalara çevrildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonrası yaptığı açıklamada gerekirse ligden çekileceklerini belirtmişti. Fenerbahçe camiası, ligden çekilme zirvesinde iftarda buluşurken, Osayi, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat için flaş bir adım attı.

Ekleme: 24.03.2024 - 12:03 Güncelleme: 24.03.2024 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda Trabzonspor taraftarlarının oyun alanına girmesiyle birlikte futbol sahalarında istenmeyen olaylar yaşandı.

Futbolcular ve taraftarlar arasında kavga çıkarken olaylar güçlükle yatıştırılmış ve Fenerbahçe kafilesi, uzun bir süre sonra İstanbul'a dönebilmişti.

PFDK GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

PFDK sevklerinin hafta içerisinde açıklanması beklenirken TFF, sevkleri henüz açıklamadı. Saha içinde yaşananların birçok farklı kamera açısından izlendiği ve detaylı raporların yazıldığı iddiasıyla sevklerin bu hafta açıklanması bekleniyor.

İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe'den o oyuncular için flaş adım


GÖRÜNTÜLER SABAHA KADAR İNCELENDİ

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra statta bulunan temsilcilerin, sabaha kadar olaylı görüntüleri incelediği ortaya çıktı.

Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'nin olağan genel kurula gideceğini ve ligden çekilme dahil her türlü kararı almaya hazır olduklarını belirtti.


İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe'den o oyuncular için flaş adım


İFTARDA LİGDEN ÇEKİLME ZİRVESİ

Olaylı Trabzonspor karşılaşması sonrası Süper Lig'den çekilmeyi gündemine alan ve 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda üyelerine bu kararı oylatacak olan Fenerbahçe yönetiminden önemli bir adım geldi.

İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe'den o oyuncular için flaş adım

Sarı-lacivertliler, kritik toplantı öncesi 27 Mart Çarşamba günü düzenlenecek olan iftara kulübün tüm eski başkanlarını ve yöneticilerini davet etti. Bu yemekte genel kurul öncesi kulübün önde gelen isimleriyle fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN SAVUNMA HAZIRLIĞI

TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan taraftar olaylarıyla ilgili PFDK sevklerini pazartesi günü açıklayacak.

Federasyon cephesinde bilirkişi raporlarının hazırlanması beklenirken, sarılacivertli kulüp de boş durmuyor.

Özellikle taraftarlarla kavga eden Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat'ın disipline sevk edileceğini düşünen yönetim, oyuncularının ağır tahrikler ve saldırılara karşı nefsi müdafaa yaptıklarını güçlü deliller sunarak bir savunma gerçekleştirecek.

İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe'den o oyuncular için flaş adım


Futbol Disiplin Talimatı'nın 2 maddesine dikkati çeken spor hukukçusu Anul Dinçer, çıkabilecek muhtemel cezaları da açıkladı.

Süreç nasıl işleyecek?

'Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin PFDK bütün görüntüleri izleyecektir. Maç önü ve sonrasında neler olduğunun raporunu çıkaracaktır. Sonra hem kulülerden hem de futbolculardan savunma isteyecektir.'

'Ayrıca sosyal medyada çok konuşulan; futbolcuların tribünlere yönelik bir tahriği var mı? Sadece maç sonuna değil, maç süresince bu var mı diye bakılacaktır.'

İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe'den o oyuncular için flaş adım

Futbolcular nasıl cezalar alacak?

'Maç süresince Trabzonspor taraftarlarınca futbolculara yapılan ciddi bir saldırı var; sürekli maddeler atıldı. Bunlar zaten haksız tahrik kapsamında değerlendirilecektir.'

İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe'den o oyuncular için flaş adım

'Futbolcuların karşılık vermesinin bir kısmı meşru müdafaa olarak nitelendirilebilir. Ancak kontrolsüz bir şekilde taraftara saldıran ve taraftar kovalayanlar hakkında Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi 'sportmenliğe ayrkırı hareket'ten 1 ila 3 maç ceza uygulanacaktır muhtemelen.'

İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe'den o oyuncular için flaş adım

'Uygulanacağını düşünmesem de, Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesinde kavgaya karışanlar hakkında 3 ila 5 maç ceza öngörülmüş. Benim tahminim; bunların ikisini toplayınca futbolculara 2 ila 4 maç arası ceza... Tabii bunların her biri ayrı değerlendirilecektir ama yaklaşık ceza olarak söylüyorum.'
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