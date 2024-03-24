Cimbom'da şok ayrılık! Türkiye kariyeri bitiyor...

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.Sarı kırmızılılar lige verilen 2 haftalık arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı.Yönetim; hem gidecek hem de kalacak futbolcularla ilgili yoğun bir çalışma başlattı.Galatasaraylı idareciler ilk olarak yeni sezon planlaması için teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi.İki taraf arasında önemli bir toplantı yapılırken, yeni sezon transferleri için fikir alışverişinde bulunuldu.Teknik Direktör Okan Buruk'un yeni sezonda takviye istediği bölgeleri tek tek ilettiği kaydedildi.Yönetimin de bu talep sonrası şimdiden kolları sıvadığı ve transfer harekatına başladığı iddia edildi.Sarı kırmızılı kurmaylar tıpkı son 2 sezonda olduğu gibi yeni sezonda da transferde tam isabet sağlamayı hedefliyor.Bu doğrultuda hem scout ekibinin hem de izleme komitesinin önermiş olduğu isimler dikkatli şekilde inceleniyor.Öte yandan herkes Galatasaray'ın yeni sezondaki transferlerini merak ederken, takımdan ayrılacak isimler hakkında da önemli gelişmeler yaşanıyor.Sarı kırmızılı ekipten ayrılacak isimlerle ilgili bomba bir iddia geldi.Cimbom'un yıldızının sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacağı açıklandı.Hatta yönetimin, o takımla prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. İşte o isim ve transferin detayları...Trendyol Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla göz dolduran Victor Nelsson, transferde gündemden düşmüyor.Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan başarılı savunmacı, Türkiye kariyerinin sonuna geldi.Galatasaray'ın savunmadaki emniyet sibobu olan Victor Nelsson'un Süper Lig macerası sona eriyor.Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Serie A'nın son şampiyonu Napoli yaz transfer döneminde Victor Nelsson'u kadrosuna katacak.Mavililerin, Galatasaray ve Victor Nelsson ile prensip anlaşmasına vardığı haberin detaylarında yer aldı.Danimarkalı oyuncu için yaz transfer dönemi de oldukça hareketli geçmişti.Nelsson ile Premier Lig'in köklü ekibi Tottenham yoğun bir şekilde ilgilenmiş ancak Ada ekibi, Galatasaray'ın 25 milyon Euro bonservis inadını kıramadığı için bu transfer gerçekleşmemişti.Galatasaray'da 3'üncü sezonunu geçiren Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 118 maça çıktı.26 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.