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Beyaz Gazete
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TFF resmen açıkladı! Süper Kupa tarihi...

Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenmesi gündemde olan Süper Kupa mücadelesi için tarihi açıkladı.

Ekleme: 23.03.2024 - 09:17 Güncelleme: 23.03.2024 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
TFF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.'
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