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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe'ye milli yıldızdan piyango! 20 milyon euro...

Premier Lig ekibi Aston Villa'nın, Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek için sezon sonunda transfer teklifinde bulucağı belirtildi.

Ekleme: 23.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile heyecan dolu bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren yönetim, mevcut oyunculara gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Sarı-lacivertlilerde bu doğrultuda İsmail Yüksek ile yollar ayrılma aşamasına geldi. İngiliz basınının haberine göre; Aston Villa, İsmail Yüksek'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.

DEVRE ARASINDA LYON İSTEMİŞTİ

İsmail Yüksek ile ara transfer döneminde Ligue 1 ekibi Lyon'da yoğun bir şekilde ilgilenmişti. Fransız ekibinin o dönem Fenerbahçe'ye 9 milyon Euro ve bonuslar önerdiği ancak Fred'in ani gelişen sakatlığı nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.
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