Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 31. hafta programı açıklandı.TFF'den yapılan açıklamada, "Sezon başında ilan edildiği üzere, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. Hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanması planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.İşte 31. haftanın programı