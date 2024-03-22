  • USD: 32,31 - 32,37
  • EURO: 35,27 - 35,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gözünü o hedefe dikti! Mauro Icardi durmuyor

Galatasaray'da Hagi'nin 72 golle en tepede yer aldığı listede Mauro Icardi, Sneijder'i geçerek 46 golle 4. sıraya yükseldi. Arjantinli yıldız gözünü Hagi'nin rekoruna dikti.

Ekleme: 22.03.2024 - 11:03 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşsa da gollerine devam eden Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında da ağları bulup geçen sezonki 23 golü şimdiden yakaladı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana 64 kez sarı-kırmızılı formayı giyen Icardi'nin karnesinde 46 gol-18 asist yazıyor. 64 maçta toplam 64 kez skor katkısı yapan Arjantinli forvet, Galatasaray'ın 1 numaralı hücum silahı.

GÖZÜNÜ HAGI'YE DİKTİ

Ortalama her maç tabelayı değiştiren Icardi, sarı-kırmızılıların en golcü yabancıları listesinde 4. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa maçı sonrasında Sneijder'i geçen 31 yaşındaki Tangocu, Hagi'nin 72 golle zirvede olduğu listede 61 gollü Baros ve 51 gollü Gomis'i takip ediyor. Icardi maç sayısına oranla en skorer isim konumunda.

Gözünü o hedefe dikti! Mauro Icardi durmuyor

CHP’li belediye asansörünü unuttukları üstgeçidi 14 ay sonra açtılar
CHP yeni kriz! Bornova'da ortalık karıştı: Belediyeye yağmur gibi adam alıyor
Bitmemiş su hattını açmaya kalktı! Sincan ve Yenikent’te vatandaş mağdur oldu
Hamza Dağ'dan esnafa müjde! Birlikte sahur yaptılar: Hal binasını yenileyeceğiz
Rusya'dan Fransa'ya saldırı tehdidi: Paris'e nükleer bomba atmak 2 dakika sürer
Meral Akşener eski ortaklarını topa tuttu: Hepsi dümen içindeymiş, sizin kabadayılığınız İYİ Parti'ye geçmez
Erdoğan seçim mitinglerine Ankara'da devam edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den canlı yayında emanetçi tavşan itirafı! Fondaş Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek'le birbirine girdi: 'Gelin CHP Genel Başkanı ben olayım'
Murat Kurum'dan net mesaj! 'Fetret devrine son vereceğiz'
Özgür Özel’den 'İmamoğlu’nun kasası' Fatih Keleş hakkında ilginç iddia! Konuştukça battı
Mansur Yavaş'tan 'direk' vurgunu! Başkent'te skandallar bitmiyor: 1 milyar TL nereye gitti?
Petrol için heyecanlandıran gelişme geldi! Şimdi Marmara'da aranacak: 3 alan belirlendi
Murat Kurum'dan tarihi çağrı! 'Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşalım!'
MİT'ten Suriye'de operasyon! Yeşil kategorideki terörist Halil Tekin öldürüldü
Erdoğan'ın anahtar teslimi yaptığı Diyarbakırlı depremzede aile evine yerleşti: Devlet bize çifte bayram yaşattı
Makas kapandı! İzmir'de 'Ceketimi assam kazanır' devri bitiyor!
Siyonist İsrail katliama hazırlanıyor! 30 bin kadın, çocuk ve yaşlı ölümün pençesinde
İstanbul'un çilesi metrobüs! Yine yolda bıraktı!
Şadi Yazıcı'ya mesaj yağdı! 'Keşke herkes sizin gibi olsa...'
Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum Beyaz TV'de soruları yanıtlıyor...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

9 milyon kişiyi ilgilendiren karar! Toplu ödeme için tarih belli oldu

9 milyon kişiyi ilgilendiren karar! Toplu ödeme için tarih belli oldu

Cani ev sahibinin kira intikamı! Eve zorla girip köpeğini başına vura vura...

Cani ev sahibinin kira intikamı! Eve zorla girip köpeğini başına vura vura...

EPDK duyurdu: O bedel alınmayacak

EPDK duyurdu: O bedel alınmayacak

Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak? İşte 10 soruda 31 Mart yerel seçimleri...

Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak? İşte 10 soruda 31 Mart yerel seçimleri...

Okulda yeni dönem! Karneler değişiyor

Okulda yeni dönem! Karneler değişiyor