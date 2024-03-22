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Galatasaray'dan yılın transferi! Devre arasında olmadı yazın olacak

Trendyol Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'yı mağlup etmişti. Bu sezon yaptığı transferlerle Avrupa'da geniş yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızı önümüzdeki yaz transfer döneminde renklerine bağlamak üzere. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Ekleme: 22.03.2024 - 09:36 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'dan yılın transferi! Devre arasında olmadı yazın olacak

Trendyol Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'yı mağlup etmişti. Bu sezon yaptığı transferlerle Avrupa'da geniş yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızı önümüzdeki yaz transfer döneminde renklerine bağlamak üzere. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Trendyol Süper Lig'de sezona bomba gibi başlayan Galatasaray, 24. şampiyonluğuna uzanmanın planlarını yapıyor.

Son olarak Kasımpaşa deplasmanına konuk olsan sarı-kırmızılılar, zorlu maçtan 4-3 galip ayrılmayı bildi.

Bu skorla beraber puanını 81 yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray'dan yılın transferi! Devre arasında olmadı yazın olacak

Okan Buruk ve öğrencileri milli aranın ardından 31. haftada evinde Volkan Demirel önderliğindeki Hatayspor'u konuk edecek.

AVRUPA'YA HÜZÜNLÜ VEDA

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılılar, bulunduğu zorlu A grubunu 3. sırada tamamlamıştı.

UEFA Avrupa Ligi'ne gerileyen ve play-off turunda Sparta Prag ile eşleşen temsilcimiz, toplamda 6-4'lük skorla Avrupa'ya veda etmişti.

ZİRAAT'TE ŞAŞIRTAN SON

Avrupa Ligi dönüşünde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük ile eşleşen Galatasaray, evinde 2-0 yenilerek bu kupaya da veda etmişti.

Galatasaray'dan yılın transferi! Devre arasında olmadı yazın olacak

Bu sezonun geri yalnızca Süper Lig'de mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, şampiyon olup doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor.

BOMBA TRANSFER GELİŞMESİ!

Cimbom'un devre arasında takım katmak istediği ancak mutlu sona ulaşamadığı Christian Eriksen ile ilgili bomba bir gelişme gündeme düştü.

'SEÇENEKLERE BAKMALIYIM'

Manchester United'da düzenli forma giyemediği için mutsuz olduğunu açıklayan Eriksen'in açıklaması şu şekilde: 'Erik ten Hag'a mutsuz olduğumu, mümkün olduğunca çok oynamak istediğimi söyledim.'

Galatasaray'dan yılın transferi! Devre arasında olmadı yazın olacak

'Ama orta sahadaki diğer futbolcuların iyi gittiğini, beklemem gerektiğini belirtti. Yedek oturmak istemem. Benim böyle bir yaklaşımım yok. Bu nedenle seçeneklere bakmam gerekiyor' dedi.

İngiliz gazetesi The Sun, Galatasaray'ın Eriksen ile önceki ay transfer için görüşmelerde bulunduğunu iddia etti.

Eriksen'i yaz döneminde sarı kırmızılı takıma gelme ihtimalinin her geçen gün arttığı öne sürüldü. Bu sezon 21 maça çıkan Eriksen 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.
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