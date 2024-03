Fenerbahçe'den açıklama! Suç duyurusunda bulunuldu

Fenerbahçe, Ortahisar Belediye Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç'in "Beşiktaş ve Fenerbahçe UEFA'nın sitesinde güncel olarak hala şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor." sözleri sonrası suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.



Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hakkımızda haddini aşan ifadelerle beyanatlar veren Ahmet Metin Genç hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.



İşte Fenerbahçe'nin açıklaması



Trabzonspor'un düzenlediği basın toplantısında Ortahisar Belediye Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç açıklamaları ile infial yaratmıştır.



Futbol üzerinden oy devşirmeye çalışarak siyasi rekabette kendisine avantaj sağlamaya çalışan Ahmet Metin Genç, Türkiye'nin en köklü camialarından ikisini hedef alarak, kazanmak için her yolun mübah olduğu bir anlayışla hareket etmiştir.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin verdikleri kararları hiçe sayan bu anlayışı ile tehlikeli bir oyunun parçası olmakta ve açık bir şekilde FETÖ kumpası olan 3 Temmuz davamızla ilgili terör örgütünün argümanlarını kullanmaktadır.



Halkı kutuplaştıran ifadelerin sahibi siyasetçiye hatırlatmak isteriz ki;



Argümanlarını kullandığı terör örgütü, milli değerlerimizi hedef alan sayısız kumpası ülkemize yaşatmış, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimleri ile öncelikle devletimizin varlığına ve birliğine kastetmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini hedef almıştır.



Bahsi geçen siyasetçinin açıklamaları hem 6222 sayılı Kanun hem de Türk Ceza Kanunu (TCK) açısından suç teşkil etmektedir.



Açıklamalar, aynı zamanda FIFA tarafından düzenlenen etik kurallara da aykırılık teşkil etmektedir.



Bu aykırılıklar çerçevesinde, konunun FIFA'nın gündemine gelmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önceki emsal kararlarda göz önüne alındığında, ağır cezalarla karşı karşıya kalma riski yüksektir.



Tüm bunların ötesinde, gerçekleşen bu basın toplantısı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugüne kadar dile getirdiğimiz siyaset-futbol ilişkisindeki çarpıklığın en net göstergesi olmuştur.



Spor camiasının her zaman siyaset üstü bir noktada olması gerektiğini defalarca ifade etmeye çalıştık. Bu konudaki duruşumuzdan asla taviz vermemekle beraber, aynı hassasiyeti siyasetçilerin de göstermesi gerektiğine inanıyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hakkımızda haddini aşan ifadelerle beyanatlar veren Ahmet Metin Genç hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuştur.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ



Ahmet Metin Genç neler demişti?



Bir karakter ortaya koymaktır. Trabzon şehri ve Trabzonspor güce karşı bir duruşu ortaya koymuştur. Neyle mücadele ettiğimizi bilelim. Biz aynı zamanda güce karşı mücadele ediyoruz. Haklı olduğumuz için her platformda hakkımızı savunuyoruz. Birlikte mücadele edemiyoruz. Trabzonlular birlikte mücadele ettiği zaman başaramayacağı bir şey yoktur. Yarıştığımız takımla bizim bir sorunumuz var. Hakkımızı çaldılar. Ben izliyorum. Rakip takım teknik direktörüne geçmiş olsun dileklerimi ifade edeyim. Maç içerisinde ciddi şekilde provokasyon olduğu kanaatindeyim. 2-0'da mı yoksa 2-2'de mi daha çok provokasyon yapıldı. Bunları görmemiz lazım. Bütün bunlara rağmen sahaya çıkan futbolcu, onların yöneticisi hocaları onları asla kabul etmiyorum. Bunu bir fanatik Trabzonsporlu, bir hukukçu ve bir siyasetçi olarak söylüyorum. O şiddeti asla kabul etmiyorum. ben İsmail Kartal'dan şehrimde yaşandığı için bu olay özür diliyorum.



Aynı İsmail Kartal Hoca'nın sahaya giren o taraftara henüz bir müdahale olmadığı halde Fenerbahçe'nin futbolcusu tarafından darbedilmesi, Fenerbahçe'nin hakem tehdit eden futbolcusunun tribüne karşı yaptığı kışkırtıcı hareketlerden dolayı benim camiamdan özür dilemesini bekliyoruz. İşi her yönüyle beraber takip ediyoruz. 12-13 kişiden tutuklama yapılmış. Devletin adli yargısı değerlendirme yapıyor. Tutuklama olmaması lazım. Her şey milletin gözünde canlı cereyan ediyor. Eğer saha içerisinde bu eylem yapılıyorsa savcı bunu soruşturmalıdır. Taraftara yapılan soruşturma futbolcuya da yapılmalı.



Rakip takımın başkanı bu işi farklı bir mecraya çekiyor. Bu işi başka bir yere taşımak istiyorlar. Hem olağanüstü genel kurul kararı alıyor hem de benim başkanım ve yönetimimle ilgili güzel sözler söylüyor. Demek istiyor ki benim futbolcularımı şampiyonluk yolunda gidiyorum sakın şikayet etme. Olağanüstü bir genel kurulla işin provokasyonunu daha ileri boyuta götürüyor. Sen bu kararı alacaksan ben Trabzonspor'un 3 Temmuz'da çaldığını kupayı orada gündeme almanı isterim. Ses kaydın bizde. Fenerbahçe'yi 1. Lig'e düşürmeye gidiyorum diyen de sendin. Yapamazsın. Şov yapıyorsunuz. Hak yediğinizi göreceksiniz orada. Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Kupa oynamaya kalkıyorsunuz hala. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz. Bu gerekçelerle beraber olağanüstü genel kurul yapın sonra da ligden çekilin. Trabzonspor'u menfaatsiz sevenlerle bu mücadeleyi yapmak lazım. Trabzonspor Başkanı ne adım atacaksa onun yanında ikinci adam olmaya hazırım.