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Çarpıcı iddia! Maaş almadan mı çalışıyorlar?

Ünlü hakem yorumcusu Ömer Faruk Ünal, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakemlere yedi haftadır maaş ödemediğini belirtti. Bu durumun, hakemlerin moralini olumsuz etkilediği ve güvenlerini sarsmış olduğu bildiriliyor.

Ekleme: 22.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde yaşanan bazı gelişmeler hakemlerin eleştirilmesine neden olurken, hakem camiası ise güvensizlik ortamına bir de moralsizlik ekledi.

Ünlü hakem yorumcusu Ömer Faruk Ünal, TFF'nin hakemlere yedi haftadır maaş ödemesi yapmadığını belirterek, büyük bir kriz yaşandığını söyledi.

"Hakemlere 7 haftadır maaş ödenmiyor"

Oldukça moralsiz olan hakemlerin maaşlarını alamadığı için de sıkıntıya girdiği aktarıldı.

TFF’nin gücü sadece hakemlere yetiyor. TFF’nin parası ya repoda ya da altın aldılar. Hakemler şubat ayında yönettikleri maçlardan tek kuruş para alamamışlar. Merak ediyorum; Montella’nın parası bir gün gecikiyor mu? Önce borcunuzu ödeyin sonra ağalık yapın! Geçen sezonun sonunda da aynısı olmuştu, paralar ödenmiyordu. O zaman da yazmıştım, gönderilen TFF Genel Sekreter yardımcısı, “Hayır, borcumuz yok” diyerek yalan söylemişti.”

"Hakem eğitmeni herkese kızıyor"

Süper Lig hakemleri hafta başında Sapanca’da seminerdeydi.

Eğitimci İskoçyalı Hugh Dallas aşırı gergin; etrafını, hakemleri sürekli haşlıyor. Kimse soru sormaya, bir şey demeye cesaret edemiyor.

Hakemlerin zaten morali, motivasyonu bozuk, buna bir de Dallas’ın öfkesi, kaprisleri, saldırganlığı eklenmiş.

İskoçyalı kontrolü tamamen kaybetmiş! Ne yazık ki; ayda 15 bin euro (540 bin lira) maaş verdiğimiz bu adamın kulağını çekecek biri yok.

Süper Lig, ağustosta oynanmalıydı"

Süper Lig 11 Ağustos’ta başladı! Sırf popülizm olsun, aman bir tatsızlık çıkmasın, lige huzursuz başlamayalım diye; Süper Kupa vaktinde oynatılmadı. Hâlbuki ağustosun ilk haftası bu kupa oynanacaktı! Bakın memleketin başına neler açtı! Riyad’da yaşananlar... Şimdi bakalım, 7 Nisan’da oynanabilecek mi? Çıkarılacak ders; tarihlerle oynamayacaksın, oyuncak olursun!

Hakemlerin mevcut Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) güvenmediği ve son yaşanan olayların ardından maaşlarının da ödenmemesi, hakem camiasında büyük bir rahatsızlık yarattı.

Bu durum, hakemlerin sahaya olan motivasyonunu düşürebilirken, profesyonelliklerini de etkileyebilir. TFF'nin bu konudaki adımları ve hakemlere olan maaş ödemelerinin zamanlaması, futbol camiasının yakından takip ettiği bir konu haline geldi.

Çarpıcı iddia! Maaş almadan mı çalışıyorlar?
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