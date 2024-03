Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki! 'Semih'e bu muameleyi yapanlar...'

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy'un son kararla Ümit Milli Takımı'na gönderilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Semih'e bu muameleyi yapanlar yarın burada olmayacaktır" dedi.

Asbaşkan Göçmez, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Göçmez, genç futbolcu Semih Kılıçsoy'un A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan Ümit Milli Futbol Takımı'na gönderilmesi hakkında konuştu.



"Sadece Beşiktaş'ın değil, Türk Milli Takımı'nın konusudur"



Onur Göçmez, sözlerine şöyle başladı:



Her gün farklı bir gündemle kalkıyoruz. Futbol dünyası değişik dönemlerden geçiyor. Bazen şey de düşünüyoruz, başka bir gündemi başka bir gündemle kapatan bir yapı mı var. Biliyorsunuz Trabzonspor-Fenerbahçe maçı oynandı ve arkasından böyle bir şeyi hata olarak görüyorum. Bir hata yapıldı. Semih, tekmeye kafasını uzatan, kafasına yumruğu yediği zaman düşen ve ayağa kalkıp top oynamak isteyen gencecik, pırlanta gibi Türk milletinin bir evladı. Bu aslında sadece Beşiktaş'ın konusu değildir. Bu Türk Milli Takımı'nın konusudur. Bir vatan, millet meselesidir. 18 yaşındaki pırlanta gibi bir çocuk, hayallerle umutlarla, biliyorsunuz onlar için en önemli şey milli takıma seçilebilmektir. Beşiktaş'ta önemli başarılar sergilemiş, sürekliliği olan bir futbolcu A Milli Takım'a seçiliyor ve ailesi başta olmak üzere onu seven bütün gençler bu heyecanı yaşıyor. Ve de A Milli Takım'a çağırılıyor. Sonrasında konuşuyoruz tabii ki ve taktik idmanlarda, teknik idmanlarda buna yeni futbola başlayan, antrenmanda kalabalık yapması için idmana alınan bir kişi muamelesi yapılarak kenara çekiliyor. Tabi biz bunu Semih'le konuşunca öğreniyoruz. Dün de resmi sayfada Semih'in Ümit Milli Takım'a gönderildiği ve gerekçenin de 'maç sürekliliği' olduğu söyleniyor. Açıkçası bir milli takımın başarılarından çok keyif alan bir toplumuz. Son dönemde de güzel şeyler oluyor. Ama bugün şunu düşünüyorum; demek ki bunlar rastlantı. Bu kafa yapısı ve zihniyet ne kadar daha milli takımı başarıya götürür, onu tartışmak lazım. Maç sürekliliğinden bahsediyoruz, Semih, Türkiye'de 17 maç oynuyor ve 12 gole katkısı var. Baktığınız zaman Avrupa'da ilk 10'a giren bir forvet ortalaması var. Böyle bir gücünüz var ve siz bunu milli takıma çağırıyorsunuz ve bir gün sonra Ümit Milli Takıma aktarıyorsunuz. Bu alınan kararın teknik bir karar olduğuna inanmıyorum. Bunun altına inmek lazım. Bu kararın neden alındığıyla alakalı ciddi olumsuz düşüncelerim var. Ne yazık ki bizi bu şekilde düşündürüyorlar. Seçenekleri konuşalım hep beraber.



"Beşiktaş, TFF'yi bir seçime davet etti"



Beşiktaş'ın TFF'yi seçime davet ettiğini belirten Göçmez, şu sözleri sarf etti:



Biliyorsunuz Beşiktaş, TFF'yi bir seçime davet etti. Seçime davet ettikten sonra Halil Umut Meler'i direkt en önemli maçlara atadılar. Arkasından bizim için ülke için çok önemli bir gencimizin üzerinden bir mesaj mı verdiler. Ya da bizim gencimizi, Beşiktaş'ın çocuğu Semih'i oynatmamak için başka menajerlerin kurgusuna mı dahil oldu bu yapı gibi değişik düşünceler içerisine giriyorum.



"Lütfen bu gencecik çocuklar üzerinden bir aksiyon alınmasın"



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Semih'i kullanmamasını bir basiretsizlik olarak gördüğünü vurgulayan Göçmez, şu ifadeleri kullandı:



Menajerler futbolun bir gerçeği. Siz yapıyı doğru yönettiğinizde her iki tarafta olumlu çıktı oluşturursunuz. Bu yapının olumsuz boyutları kulüplere bulaşırsa hem kulübü hem de gençliği zehirler. Sayın başkanımızın verdiği mesaj nettir. Beşiktaş, duruşuyla ve yaklaşımıyla Türk futboluna hizmet veren bir kulüp. Eğer bunu engelleyen sistem neyse Beşiktaş, bunun karşısındadır. Ben bunu milli takım seviyesinde hiç düşünmemiştim. Bir gerekçe varsa aynı gerekçelerin sadece Semih'e uygulanıp uygulanmadığına bakmak lazım. Bu durumda aklınıza başka şeyler geliyor. Ben aklı başında olan bir teknik direktörün Semih gibi bir gücü böyle önemli bir organizasyon içerisinde kullanmaması ve onu hazırlamamasını bir basiretsizlik olarak görüyorum. Eğer bu teknik direktör iyi bir seviyedeyse birileri buna bir şeyler söylüyor ki bunu yaptırmak zorunda kalıyor. Bunun kök sebebine inmek lazım. Buna bir müdahale edilmiş. Akıllı bir teknik direktör, neden kendisi için güçlü bir oyuncunun kenara ayrılmasını ister ki? Türk bayrağı altında verilen her mücadele kutsaldır. Semih, Ümit Milli takımda da mücadele edecektir ama böyle bir oyuncuyu A takıma çağırıp bir gün sonra mental ve teknik olarak büyük bir hatadır. Teknik direktörün maç sürekliliği deyip kısa kesmesi bizi tatmin etmez. Biz bunun takipçisi olacağız. Bunu Türk futbolu için takip edeceğiz. Semih konusu memleket meselesidir. Beşiktaş, Semih'i altyapısından almış, milli takıma vermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki kişiler, kendi egolarını, kendi çıkarlarını kullanarak bu gençlerin önünü kapatmamalı. Siz böyle devam ederseniz, geleceğimizi de karartmaya başlarsınız. Lütfen bu gencecik çocuklar üzerinden bir aksiyon alınmasın.



"Kendisi moral anlamda aşağıya düşmüş durumda"



Semih Kılıçsoy ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyleyen Onur Göçmez, şu açıklamada bulundu:



Başkanımız, Samet Hoca, Feyyaz Hoca kendisiyle sürekli temas halinde. Kendisi moral anlamda aşağıya düşmüş durumda. Biz onu davullarla zurnalarla uğurladık. Beşiktaş gibi üst seviye bir takımda 17 maçta 12 gole katkı veren bir oyuncunun kenara atılması, kendisini çok yordu. Biz kendisine moral veriyoruz. Bayrak altında verilen her mücadele kutsaldır. Semih, orada görevini yerine getirecektir. Onun için milli takım serüveni yeni başlamıştır. Bugün Semih'e bu muameleyi yapanlar yarın burada olmayacaktır. Semih gibi gençler, Türk futbolu için her zaman mücadele edecek ve savaşacaktır. Biz de dik duruşumuzu Türk futbolunun geleceği adına sergilemeye devam edeceğiz.



"Güzel günler gelecek diye umudumuz var"



Semih Kılıçsoy'un A Milli Futbol Takımı'ndan Ümit Milli Takım'a gönderilmesinin bir gündem değiştirme çabası olup olmadığı yönünde gelen bir soruya ise Göçmez, şu cevabı verdi:



Eğer Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından gündemi değiştirme adına yapılan bir şey ise çok daha kötü günler bizi bekliyor demektir. Bu iyi bir şey değil, bunu bir mantık çerçevesine oturtamayız. Semih gibi gençler üzerinden bunu yapıyorsanız yasalar karşısında cevap vermeniz gerekir. Yurt dışından futbolu getiriyorsunuz, sorduğu sorular teknik ya da taktik değil, kaos ortamıyla alakalı. Doğal olarak daha yüksek paraya getiriyorsunuz. Teknik direktörle de kaosu konuşuyorsunuz. Gündemleri değiştirmekle geleceği değiştiremezsiniz. Güzel günler gelecek diye umudumuz var. Beşiktaş'ta güzel değişimler oldu, Türk futbolunda da olacağına inancımız tam.