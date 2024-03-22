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Arda Güler'in yeni adresini duyurdular! O takım hiç duyulmamıştı: Takas ile gidiyor

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in yaz transfer dönemi için talipleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Milan, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sevilla gibi takımların ardından adı daha önce hiç duyulmamış o Avrupa devi ekip, genç yıldızı takas yolu ile kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

Ekleme: 22.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
Real Madrid forması giyen Arda Güler'in yaz transfer dönemi için talipleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Milan, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sevilla gibi takımların ardından adı daha önce hiç duyulmamış o Avrupa devi ekip, genç yıldızı takas yolu ile kadrosuna katmak istiyor. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçiren Arda Güler, Avrupa devlerini peşine takmaya başarmıştı.

Aynı sezon A Milli Takım'a da seçilen genç yıldız, 20+10 milyon Euro bedelle Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

Transferi tüm dünyada ses getiren milli oyuncu art arda yaşadığı sakatlıklardan ötürü takımından uzun süre ayrı kalmıştı.

Arda Güler'in yeni adresini duyurdular! O takım hiç duyulmamıştı: Takas ile gidiyor

KULÜBEYE HAPSOLDU

Toplam 106 gün süren sakatlığın ardından yeşil sahalara dönen genç Arda, Carlo Ancelotti tarafından pek fazla tercih edilmiyor.

Arda Güler takımı ile tüm kulvarlarda çıktığı 7 maçta yalnızca 98 dakika hünerlerini sergileyebildi.

SON 2 MAÇTA AÇILDI

Oyuna sonrada girip kendine şans yaratan genç yetenek, Celta Vigo ağlarını sarsarak Real Madrid kariyerindeki ilk golünü attı.

Arda Güler'in yeni adresini duyurdular! O takım hiç duyulmamıştı: Takas ile gidiyor

Son olarak ise geçtiğimiz hafta Osasuna karşısında oyuna giren Arda Güler, orta sahadan kaleyi denedi ancak top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

O TAKIM İLK DEFA DUYULDU!


Arda Güler'in yeni adresini duyurdular! O takım hiç duyulmamıştı: Takas ile gidiyor



Yeni sezonde bir başka takıma kiralanması gündeme gelen milli yıldıza Milan, Tottenham, Sevilla ve Bayer Leverkusen'in talip olduğu öne sürülmüştü.

TAKASTA İSTEDİLER

Real Madrid, Lille forması giyen 18 yaşındaki Fransız savunmacı Leny Yoro'yu kadrosuna katmayı istiyor.

Arda Güler'in yeni adresini duyurdular! O takım hiç duyulmamıştı: Takas ile gidiyor

TEKLİF YAPILACAK

İspanya'dan Planeta Madrid'de yer alan habere göre Fransız ekibi Arda Güler'i 1 yıllığına kiralamak için Real Madrid'e ilk resmi teklifte bulunacak.

Arda Güler'in Lille'den gelmesi muhtemel bu takas fikrine sıcak bakmadığı öne sürüldü. Haberin devamında Arda Güler'in geleceğini Real Madrid'de gördüğü ve kulüpte kalıcı olmak istediği ifade edildi.


Arda Güler'in yeni adresini duyurdular! O takım hiç duyulmamıştı: Takas ile gidiyor

BU SEZON ARDA GÜLER

Real Madrid'de bu sezon 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca yıldız ismin 15 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
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