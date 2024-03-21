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Taciz davasından yargılanıyor! 9 yıl hapsi istendi

Brezilyalı eski futbolcu Robinho, cinsel taciz suçlamasıyla ülkesinde 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 21.03.2024 - 10:53 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Brezilya Yüksek Adalet Mahkemesi soruşturma yargıcı, Robinho'nun 2013 yılında İtalya'da işlediği cinsel saldırı suçunun cezasını Güney Amerika ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verdi.

Yargıç Francisco Falcão, "Cezanın infazının devredilmesiyle birlikte, hükümlü kişinin kapalı bir hapishanede dokuz yıl hapis cezasını çekmesi için cezanın uygulanması yönünde oy kullanıyorum" dedi. Ancak şimdi nihai karar için Santos kentindeki bir ceza infaz hakimine gidecek.

DEVLET BAŞKANI PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Falcao'ya göre, İtalyan adalet sisteminin taleplerini reddetmek, mağdurun onurunun yeni bir ihlali anlamına gelecek ve bu durum suçluyu tamamen cezasız bırakacak.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva bile Robinho'nun işlediği suçların bedelini ödemek üzere ülkesinde hapse girmesinden yanaydı. Da Silva daha önce yaptığı açıklamada taciz suçunu işleyen herkesin hapse atılması gerektiğini belirtmişti. Robinho'nun hapiste olmamasını utanç verici olarak nitelendiren Da Silva, "Robinho zaten İtalya'da hüküm giydi ve cezasını burada çekmesi gerekirdi. Bu ay içinde yargılanacak. Umarım sorumsuzluğunun bedelini öder. Bu suçu işleyen herkes hapse girmeli. Genç Brezilyalıların %99'undan daha şanslıydı, çok para kazandı ve çok ünlü oldu. Buna ihtiyacı yoktu" ifadelerini kullanmıştı.
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