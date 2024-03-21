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Rakip Macaristan! A Milli Takımımızın Euro 2024 hazırlıkları başlıyor

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta yarın Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 21.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta yarın Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

A Milli Takımı'nda sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu iki ismin yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın aday kadroya dahil edilirken, son olarak da Abdülkerim Bardakcı milli takıma çağrıldı.

EURO 2024'te Türkiye F, Macaristan A Grubu'nda

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Macaristan da EURO 2024'te mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek.

Macaristan ise şampiyonada A Grubu'nda yer alıyor. Macarlar, ev sahibi Almanya, İskoçya ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Aday kadro

​​​​​A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia), Rıdvan Yılmaz (Rangers), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray).

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor).

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille).

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