Galatasaray'da Zaha için yeni karar! Milli ara sonrası...

Galatasaray'da milli ara sonrası bir süredir ilk 11'den uzak kalan Wilfried Zaha'nın tekrar sol kanatta görev almaya başlayacağı öne sürüldü.

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan bedelsiz olarak transfer ettiği Wilfried Zaha, istikrarlı bir performans ortaya koyamadı.



Son dönemde formasını kaptıran Zaha, sarı-kırmızılıların Süper Lig'de oynadığı son 7 maça yedek kulübesinde başladı.



KEREM AKTÜRKOĞLU YEDEK KULÜBÜESİNE



Sabah'ın haberine göre Wilfried Zaha milli ara sonrası yeniden formasına kavuşacak. Haberde son haftalardaki formsuzluğuyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nun da kulübeye çekileceği belirtildi.



Kerem Aktürkoğlu ligde çıktığı son 3 maçta skor katkısı verememişti. Galatasaray milli ara dönüşü Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek.