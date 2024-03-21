Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci krizi! MLS'e gitmek istiyor...

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katılan deneyimli oyuncu Leonardo Bonucci, beklenmedik bir kararla sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor.Union Berlin'den transfer edilen Bonucci'nin, yeterince süre alamaması sebebiyle huzursuz olduğu belirtiliyor.36 yaşındaki İtalyan yıldızın, Amerika Birleşik Devletleri'nden (MLS) bir kulüple prensip anlaşmasına vardığı ifade ediliyor.Bu kararın arka planında ise EURO 2024'te İtalya Milli Takımı formasını tekrar giyme isteği yatıyor.Bonucci'nin, Avrupa Şampiyonası'nda yer alabilmek için Fenerbahçe'ye transfer olduğu açıklanmıştı. Ancak forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldığı ifade ediliyor.Fenerbahçe forması altında Bonucci, tüm kulvarlarda sadece 8 maçta görev yapabildi ve toplamda 379 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.