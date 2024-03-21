Fatih Terim, gelecek sezonun ilk transferini yaptı

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, İspanya'nın Getafe takımından Sırp futbolcu Nemanja Maksimovic'i renklerine bağladı.

Panathinaikos Kulübü, takımıyla sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek Maksimovic ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.



Slovenya'da Domzale, Kazakistan'da Astana, İspanya'da Valencia formaları giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018'de Getafe'ye transfer oldu. Getafe kariyerinde 213 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 9 gol kaydetti.



Maksimovic, Sırbistan Milli Takımı'nda ise 48 kez görev yaptı.