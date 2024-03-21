  • USD: 32,31 - 32,37
  • EURO: 35,27 - 35,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi saf dışı bırakarak şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi çalışmalarına da başladı. Transferde arayışlarını sürdüren Cimbom, Beşiktaş'ın da istediği dünya yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 21.03.2024 - 15:05 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, yeni sezona bomba transferlerle girdi. Sarı-kırmızılı ekip Icardi, Sanchez, Hakim Ziyech, Wilfried Zaha gibi birçok oyuncuyu kadrosuna kattı.

Bu futbolcular ile birlikte Cimbom, şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Aslan aynı zamanda sezon başında başka bir yapılanmaya giderek birçok oyuncusuyla yollarını ayırmıştı.

Mustafa Mohamed, Zaniolo, Morutan da bu futbolcuların başında geliyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile ligde mücadele eden Galatasaray, sarı-lacivertlilerin 2 puan önünde 81 puanla
zirvede bulunuyor.

Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti. Cimbom, Devler Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşılaştı.

Bu grupta sadece ManU'yu yenebilen sarı-kırmızılı ekip 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puanla yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Aslan, Avrupa Ligi'nde ise play-off turunda Sparta Prag ile karşılaştı.

İlk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, rövanşta deplasmanda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Cimbom, VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek buradan da elenmişti.


Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...

Cimbom bu saatten sonra sadece Süper Lig'e odaklanmış durumda. Milli arayı iyi değerlendirmeyi planlıyan Okan Buruk ile öğrencileri, kalan maçları kazanıp şampiyonluğu ilan etmek istiyor.

Bu sezon dışında gelecek sezonun planlamasını yapan sarı-kırmızılı kurmaylar, transferler için harekete geçti. İlk olarak iç transferleri tamamlamayı hedefleyen yönetim, o isimlerle sözleşme imzalamak üzere.

Başkan Dursun Özbek açıklamasında şunları demişti: Torreira ve Muslera'nın sözleşmelerini uzatacağız. Muslera ile bizzat ben de görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecekler.


Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...
Bu açıklamadan sonra Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ile de sözleşme imzalamayı planlayan sarı-kırmızlı ekip, yönünü batıya çevirdi. Scout ekiplerini görevlendiren Galatasaray, Avrupa'nın dört bir yanında genç oyuncuları izleyecek.


GÜNDEM INSIGNE

Bir zamanlar Napoli ile İtalya Milli Takımı'nda oynayan Lorenzo Insigne, MLS takımlarından Toronto'nun yolunu tutmuştu.

Buraya emekli olmayı planlayarak giden yıldız sol kanat, tekrardan Avrupa'da top koşturmak istiyor.

Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...

G.SARAY SICAK BAKIYOR

Bunun için İtalyan oyuncu, menajerine Galatasaray ile temas kurmasını söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin ise yıldız futbolcuya sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...

Lorenzo Insigne 2018'de 75 milyon Euro değere ulaşmıştı. Şimdi ise İtalyan oyuncunun 6 milyon Euro değeri bulunuyor.

Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...

Sezona yeni başlayan MLS'te 4 maça çıkan İtalyan oyuncu 2 gol attı. Lorenzo Insigne, 04 Haziran 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...

163 cm boyunda ve 59 kilo olan Lorenzo Insigne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Ayrıca İtalyan oyuncuyu geçtiğimiz kış ve yaz transfer döneminde Beşiktaş istemişti. (A Spor)

Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...
Başkan Erdoğan'dan CHP/DEM/Kandil işbirliğine tepki: Gizli ittifakın boyutunu kimse bilmiyor
Mansur Yavaş tipi tasarrufçuluk! 1 yılda giderler 25 kat arttı
Bakan Fidan’dan çarpıcı nükleer silah çıkışı!
CHP’deki para sayma soruşturmasında savcılıktan yeni adım! CHP’li Şişli Başkan Yardımcısı Öksel ifadeye çağrıldı
25 yıllık CHP'li belediye enkazı! AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı tüm gerçekleri gözler önüne serdi
Başkan Erdoğan'dan Kayseri mitinginde önemli açıklamalar
Gazze'de kan durmuyor: Can kaybı 31 bin 988'e ulaştı
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! 21 Mart TCMB faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Çakarlı araç yalanı belgelerle çürütüldü! Altınok kiralık araçla alanlarda
Yine aynı yöntem: Yüksek kar vaadiyle binlerce kişiyi 100 milyon dolar dolandırdılar
Barış Yarkadaş: CHP'lilerin yüzde 16'sı sandığa gitmeme eğiliminde
Bozdaoğan-14 operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı
İYİ Parti'den CHP'ye bombardıman! 'DEM'lendikleri için...'
Tekirdağ'da korkunç kaza! Tırla yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi
Gazze'de can kaybı 32 bine dayandı: Netanyahu 'Saldırılar sürecek' dedi
Bakan Bolat tarih verdi: Deprem bölgesinde 200 bin kişi ev sahibi olacak
Murat Kurum'dan İstanbul mesajı: Emeneti koruyacağız
5 ilde 'MAHZEN-16' operasyonu: 63 şüpheli yakalandı
Yasaklar başladı! Yerel seçim için geri sayıma geçildi
AK Parti'den emeklileri heyecanlandıran açıklama: 'Çalışmalar devam ediyor'

AK Parti'den emeklileri heyecanlandıran açıklama: 'Çalışmalar devam ediyor'

Fransa'dan Google'a şok: 250 milyon euro ödeyecek

Fransa'dan Google'a şok: 250 milyon euro ödeyecek

Akaryakıtta “tek fiyat” dönemi! EPDK harekete geçti: Yasaklanıyor

Akaryakıtta “tek fiyat” dönemi! EPDK harekete geçti: Yasaklanıyor

Dünya tehlike altında: Yeni rekorlara ulaşıldı

Dünya tehlike altında: Yeni rekorlara ulaşıldı

Dünyanın her ucu etkilenecek! Tarih verildi: Geceler ve gündüzler...

Dünyanın her ucu etkilenecek! Tarih verildi: Geceler ve gündüzler...

Yeni dönem başlıyor! Artık drone'larla...

Yeni dönem başlıyor! Artık drone'larla...