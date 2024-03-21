Beşiktaş istiyordu, Galatasaray alıyor! Tam 75 milyon Euro...

Galatasaray, yeni sezona bomba transferlerle girdi. Sarı-kırmızılı ekip Icardi, Sanchez, Hakim Ziyech, Wilfried Zaha gibi birçok oyuncuyu kadrosuna kattı.Bu futbolcular ile birlikte Cimbom, şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Aslan aynı zamanda sezon başında başka bir yapılanmaya giderek birçok oyuncusuyla yollarını ayırmıştı.Mustafa Mohamed, Zaniolo, Morutan da bu futbolcuların başında geliyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile ligde mücadele eden Galatasaray, sarı-lacivertlilerin 2 puan önünde 81 puanlazirvede bulunuyor.Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti. Cimbom, Devler Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşılaştı.Bu grupta sadece ManU'yu yenebilen sarı-kırmızılı ekip 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puanla yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Aslan, Avrupa Ligi'nde ise play-off turunda Sparta Prag ile karşılaştı.İlk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, rövanşta deplasmanda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Cimbom, VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek buradan da elenmişti.Cimbom bu saatten sonra sadece Süper Lig'e odaklanmış durumda. Milli arayı iyi değerlendirmeyi planlıyan Okan Buruk ile öğrencileri, kalan maçları kazanıp şampiyonluğu ilan etmek istiyor.Bu sezon dışında gelecek sezonun planlamasını yapan sarı-kırmızılı kurmaylar, transferler için harekete geçti. İlk olarak iç transferleri tamamlamayı hedefleyen yönetim, o isimlerle sözleşme imzalamak üzere.Başkan Dursun Özbek açıklamasında şunları demişti: Torreira ve Muslera'nın sözleşmelerini uzatacağız. Muslera ile bizzat ben de görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecekler.Bu açıklamadan sonra Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ile de sözleşme imzalamayı planlayan sarı-kırmızlı ekip, yönünü batıya çevirdi. Scout ekiplerini görevlendiren Galatasaray, Avrupa'nın dört bir yanında genç oyuncuları izleyecek.Bir zamanlar Napoli ile İtalya Milli Takımı'nda oynayan Lorenzo Insigne, MLS takımlarından Toronto'nun yolunu tutmuştu.Buraya emekli olmayı planlayarak giden yıldız sol kanat, tekrardan Avrupa'da top koşturmak istiyor.Bunun için İtalyan oyuncu, menajerine Galatasaray ile temas kurmasını söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin ise yıldız futbolcuya sıcak baktığı öğrenildi.Lorenzo Insigne 2018'de 75 milyon Euro değere ulaşmıştı. Şimdi ise İtalyan oyuncunun 6 milyon Euro değeri bulunuyor.Sezona yeni başlayan MLS'te 4 maça çıkan İtalyan oyuncu 2 gol attı. Lorenzo Insigne, 04 Haziran 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir.163 cm boyunda ve 59 kilo olan Lorenzo Insigne, Sağ ayağını kullanmaktadır.Ayrıca İtalyan oyuncuyu geçtiğimiz kış ve yaz transfer döneminde Beşiktaş istemişti. (A Spor)