Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası olaylara karışan 13 kişiden 2’si tutuklandı

17 Mart Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 3-2'lik skorla sarı-lacivertli takımın galibiyetiyle sonuçlanan maç sonrası, konuk ekibin sahadaki galibiyet sevinci sırasında çok sayıda bordo-mavili taraftar sahaya girdi. Çıkan olaylarda Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 12 taraftar karşılaşma sonrasında gözaltına alındı.Gözaltına alınan taraftarlar arasında sahaya ilk atlayan maskeli görüntüsü ile dikkat çeken Hasan Çetinkaya (20), Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı-lacivertli oyuncu Mert Müldür'e saldıran Engin Taşkın ile sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M., O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı. Gözaltına alınan toplam 13 taraftar 2 gün süren sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne getirildi.Adliyede Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 13 kişiden B.T. ve M.O. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, korner direğini yerinden söküp eline alarak Fenerbahçeli futbolculara saldıran Engin Taşkın ile tribünden atlayan ilk taraftar olan maç için Almanya'dan geldiği belirtilen maskeli Hasan Çetinkaya "Basit yaralamaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.Hasan Çetinkaya'nın verdiği ilk ifadesinde, "Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamadım. Sahanın içine girdim. Futbolculara doğru koştum. Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum" dediği öğrenildi.Diğer 9 taraftarın ifadelerinin alınması sürüyor.