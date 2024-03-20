Süper Kupa oynanacak mı? TFF'den kritik hamle

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının ertelenmesi talebi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu toplanacak.

Fenerbahçe'nin ertelenmesini talep ettiği Süper Kupa maçı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harekete geçiyor.



Spor Gecesi Digital'in haberine göre; TFF yönetim kurulu bugün Çarşamba günü saat 13.00'te bir araya gelerek konuyu değerlendirecek.



Riva'da yapılacak toplantıda Süper Kupa'nın ertelenip ertelenmemesi konusu oylamaya sunulacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan maçın daha önce 7 Nisan'da Şanlıurfa'da gerçekleşeceği duyurulmuştu. Ancak Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elde ettiği başarı sonrasında TFF'ye erteleme talebinde bulundu.



Fenerbahçe, ertelensin istiyor



Sarı lacivertli takım, Olympiakos ile yapacağı tur mücadelesinin fikstürüyle çakıştığını belirtti. Eşleşmenin ilk maçı 11 Nisan'da deplasmanda, ikinci maçı ise 18 Nisan'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Bu sıkışık fikstür nedeniyle Fenerbahçe, Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenmesini talep ediyor.



TFF yönetim kurulunun yapacağı oylama sonucunda Süper Kupa maçının ertelenip ertelenmeyeceği netlik kazanacak.



Fenerbahçe'nin talebi, Türk futbolunda önemli bir kararın alınmasına neden olabilir. Bu gelişmeler, Türk futbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor.