Ortalık karışacak! TFF'de o isim istifa etti

TFF'de 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya'nın istifa ettiği öğrenildi. Papatya'nın istifasının ardından TFF'de yönetimde istifaların çoğalabileceği yorumları yapılıyor.Son dönemde yaşanan olaylar, özellikle Halil Umut Meler'e yönelik saldırı, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi, Riyad'daki kaos ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki şiddet olayları, TFF yöneticilerinin itibarlarını zedelediği ve istifa etmeye hazırlandıkları belirtiliyor.