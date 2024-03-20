Muslera ile tüm anlaşma tamam! Kazanacağı rakam belli oldu

Yaklaşık 13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Tecrübeli eldiven ile bir süredir görüşmeler yapan Galatasaray yönetimi işi resmiyete dökmek üzere.Erden Timur'un ardından Dursun Özbek de yaptığı açıklamada Fernando Muslera ile anlaşma sağladıklarını belirtti.37 yaşındaki eldiven ile 1+1 yıllık sözleşme yapılacağı vurgulandı.Fernando Muslera'yla anlaşma sağlanmasının ardından tecrübeli kaleciye verilecek maaş da merak konusu oldu. Muslera ile son olarak 2021 yılında yeni sözleşme imzalayan Galatasaray, o dönem KAP'a yaptığı açıklamada Uruguaylı kaleciye yıllık net 2.5 milyon euro verileceğini bildirmişti.Sabah'ın haberine göre Muslera sezon başına 2.5 milyon euro almaya devam edecek.Galatasaray formasıyla toplam 499 maça çıkan Fernando Muslera kalesinde 533 gol gördü. Uruguaylı file bekçisi 178 maçta ise kalesini gole kapadı.