  • USD: 32,33 - 32,39
  • EURO: 35,08 - 35,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kayserispor'da transfer yasağı açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, FIFA tarafından verilen transfer yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Söz konusu durum menajerlik şirketiyle CAS’ta görülen bir davanın mahkeme masrafları için konulan 14 bin Euro tutarında geçici bir yasaktan ibarettir ve henüz kulübümüze resmi olarak tebliğ edilmemiştir. Tebliğ edildiği takdirde ödeme kulübümüz tarafından yapılacaktır" denildi.

Ekleme: 20.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Kayserispor kulübü, süresiz transfer yasağının FIFA tarafından kendilerine resmi olarak tebliğ edilmediğini belirterek, "Bazı basın organlarında yer alan haberlerde kulübümüzün süresiz transfer yasağı aldığına dair haberleri üzülerek takip etmiş bulunmaktayız. Söz konusu durum HBR Sports isimli menajerlik şirketiyle CAS'da görülen bir davanın mahkeme masrafları için konulan 14 bin Euro tutarında geçici bir yasaktan ibarettir ve henüz kulübümüze resmi olarak tebliğ edilmemiştir. Tebliğ edildiği takdirde ödeme kulübümüz tarafından yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
İBB Başkan adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Uzman isim açıkladı Fay haritası güncellendi: Diri hat sayısı 550'ye yükseldi
Özgür Özel’in betonlaşma övgüsü CHP’de istifa getirdi
Başkan Erdoğan'dan Isparta mitinginde önemli açıklamalar
CHP’deki kirli para skandalında o ismin kimliği belli oldu: Apar topar izne çıkmış!
Özlem Öz Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumun sır ölümü: Çok fazla kötülük var!
Harekat alanına sızmaya çalışan terörist Mehmet Kılıç yakalandı
Turgut Altınok: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş birbirine rakip olacak
ABD basınında dikkat çeken TB2 yorumu: Savaşta durumu tersine çevirdi
Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılacak! Bursa-Bilecik arası 51 dakikadan 25 dakikaya düştü
Balıkçı Kenan’dan CHP’li Ekrem İmamoğlu hakkında yeni iddia! Kenan Balcı: Tapulu arazim İBB tarafından işgal ediliyor
AK Parti İl Başkanlığı, ABB'deki yangını tüm gerçekleri ile ortaya çıkardı
Gazze’de can kaybı 31 bin 923'e yükseldi
Teröre geçit yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 139 şüpheli yakalandı
CHP'li Başkan adayından skandal sözler: Siz bana güvenin, Abdullah Öcalan hain değil!
Kirli ittifak sahada! CHP mitinginde DEM bayrakları!
MİT'ten PKK'ya operasyon! Sözde sorumlu Rojda Bilen böyle etkisiz hale getirildi!
Alper Gezeravcı uzaydan köyünü fotoğrafladı! İşte Silifke'nin görünümü
Kimler kimlerle beraber! PKK elebaşı'ndan CHP'ye övgüler
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İkinci el araç satışlarında yeni dönem! Rekor para cezası geliyor

İkinci el araç satışlarında yeni dönem! Rekor para cezası geliyor

Yapay zeka Apple'ı geliyor! Google ile anlaştı

Yapay zeka Apple'ı geliyor! Google ile anlaştı

16.2 milyon emekliye 2-4-5-6 Nisan'da 3.000 TL müjdesi! Dilekçe için son 12 gün kaldı! Hesaplar parayla dolup taşacak

16.2 milyon emekliye 2-4-5-6 Nisan'da 3.000 TL müjdesi! Dilekçe için son 12 gün kaldı! Hesaplar parayla dolup taşacak

Karadeniz'de şaşırtıcı görüntü! 150 yıllık ağaca 2+1 ev yaptı

Karadeniz'de şaşırtıcı görüntü! 150 yıllık ağaca 2+1 ev yaptı

18 kamu kurumuna binlerce memur alımı yapılacak! Şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı

18 kamu kurumuna binlerce memur alımı yapılacak! Şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı