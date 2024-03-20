Galatasaray büyük oynuyor! 30 milyon euroluk transfer

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılılar, sezonu şampiyon olarak tamamlayarak duble yapmayı hedefliyor. Cimbom 30 hafta sonunda 81 puan topladı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alıyor.Galatasaray Yönetimi ise kalan haftalarda takımın moralini yüksek tutarak, 24. şampiyonluğu yaşamak istiyor. Sarı kırmızılılar özellikle son oynadığı Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte çok önemli bir virajı dönmüştü.Galatasaray milli araya lider girmenin mutluluğunu yaşarken, sarı kırmızılı idareciler ise boş durmuyor. Kurmayların özellikle ligin olmadığı 2 haftalık zaman diliminde transfer çalışmaları için harekete geçtiği belirtildi.Hem scout ekibinin hem de menajerlerin önerdiği oyuncular, Galatasaray cephesi tarafından değerlendirilecek. Birçok yıldızla görüşmelere şimdiden başlayan sarı kırmızılıların gündemine ise son günlerde bomba bir isim geldi.Yönetimin son 3-4 gün içinde gündeme gelen o yıldızı, teknik direktör Okan Buruk'a sunacağı öne sürüldü. Galatasaray bu hamleyi yapması halinde yeni sezona damga vuracak bir transferi gerçekleştirmiş olacak.İşte A Spor'un haberine göre Galatasaray'ın devreye girdiği o futbolcu...Galatasaray'ın, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da kadro dışı kalan Orkun Kökçü için devreye girdiği iddia edildi. Sarı kırmızılıların, milli futbolcuyu yeni sezonda 1 yıllığına kiralamayı hedeflediği öne sürüldü.23 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Roger Schmidt hakkında yapmış olduğu açıklamalar sonrası kadro dışı kalmıştı.Orkun'un da Portekiz ekibiyle ipleri koparmak üzere olduğu ve yeni takım arayışına başladığı haberleri basına yansımıştı.