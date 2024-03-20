  • USD: 32,28 - 32,34
  • EURO: 35,02 - 35,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray büyük oynuyor! 30 milyon euroluk transfer

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar milli araya lider girmenin mutluluğunu yaşarken, idareciler de boş durmuyor. Kurmayların özellikle ligin olmadığı 2 haftalık zaman diliminde transfer çalışmaları için harekete geçtiği belirtildi. Buna göre Cimbom sürpriz bir ismi de gündemine aldı. İşte detaylar...

Ekleme: 20.03.2024 - 12:44 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılılar, sezonu şampiyon olarak tamamlayarak duble yapmayı hedefliyor. Cimbom 30 hafta sonunda 81 puan topladı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alıyor.

Galatasaray Yönetimi ise kalan haftalarda takımın moralini yüksek tutarak, 24. şampiyonluğu yaşamak istiyor. Sarı kırmızılılar özellikle son oynadığı Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte çok önemli bir virajı dönmüştü.


Galatasaray büyük oynuyor! 30 milyon euroluk transfer

Galatasaray milli araya lider girmenin mutluluğunu yaşarken, sarı kırmızılı idareciler ise boş durmuyor. Kurmayların özellikle ligin olmadığı 2 haftalık zaman diliminde transfer çalışmaları için harekete geçtiği belirtildi.

Galatasaray büyük oynuyor! 30 milyon euroluk transfer

Hem scout ekibinin hem de menajerlerin önerdiği oyuncular, Galatasaray cephesi tarafından değerlendirilecek. Birçok yıldızla görüşmelere şimdiden başlayan sarı kırmızılıların gündemine ise son günlerde bomba bir isim geldi.

Galatasaray büyük oynuyor! 30 milyon euroluk transfer

Yönetimin son 3-4 gün içinde gündeme gelen o yıldızı, teknik direktör Okan Buruk'a sunacağı öne sürüldü. Galatasaray bu hamleyi yapması halinde yeni sezona damga vuracak bir transferi gerçekleştirmiş olacak.


Galatasaray büyük oynuyor! 30 milyon euroluk transfer


İşte A Spor'un haberine göre Galatasaray'ın devreye girdiği o futbolcu...

GALATASARAY'DAN ORKUN KÖKÇÜ BOMBASI!

Galatasaray büyük oynuyor! 30 milyon euroluk transfer

Galatasaray'ın, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da kadro dışı kalan Orkun Kökçü için devreye girdiği iddia edildi. Sarı kırmızılıların, milli futbolcuyu yeni sezonda 1 yıllığına kiralamayı hedeflediği öne sürüldü.

23 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Roger Schmidt hakkında yapmış olduğu açıklamalar sonrası kadro dışı kalmıştı.

Galatasaray büyük oynuyor! 30 milyon euroluk transfer


Orkun'un da Portekiz ekibiyle ipleri koparmak üzere olduğu ve yeni takım arayışına başladığı haberleri basına yansımıştı.
Harekat alanına sızmaya çalışan terörist Mehmet Kılıç yakalandı
Turgut Altınok: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş birbirine rakip olacak
ABD basınında dikkat çeken TB2 yorumu: Savaşta durumu tersine çevirdi
Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılacak! Bursa-Bilecik arası 51 dakikadan 25 dakikaya düştü
Balıkçı Kenan’dan CHP’li Ekrem İmamoğlu hakkında yeni iddia! Kenan Balcı: Tapulu arazim İBB tarafından işgal ediliyor
AK Parti İl Başkanlığı, ABB'deki yangını tüm gerçekleri ile ortaya çıkardı
Gazze’de can kaybı 31 bin 923'e yükseldi
Teröre geçit yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 139 şüpheli yakalandı
CHP'li Başkan adayından skandal sözler: Siz bana güvenin, Abdullah Öcalan hain değil!
Kirli ittifak sahada! CHP mitinginde DEM bayrakları!
MİT'ten PKK'ya operasyon! Sözde sorumlu Rojda Bilen böyle etkisiz hale getirildi!
Alper Gezeravcı uzaydan köyünü fotoğrafladı! İşte Silifke'nin görünümü
Kimler kimlerle beraber! PKK elebaşı'ndan CHP'ye övgüler
Başkan Erdoğan'dan Şoför Esnafları ile İftar Programı'nda önemli açıklamalar | Kamuya müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Fondaş TV'de büyük rezillik! CHP-DEM ittifakı görmezden gelindi: PKK dili kullanıldı
Vatandaşı aldatanlara 17 milyon TL ceza! Bakanlık duyurdu
CHP'deki 'Para Kuleleri' skandalında yeni perde: O görüntüler ortaya çıktı! Dikkat çeken 'İBB Spor Kulübü' yazısı...
Yerel seçime 11 gün kaldı: Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başlıyor
First Lady Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu: Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, hiçbir rüzgar yıkamaz
İstanbul'a bir metro hattı daha! Murat Kurum vatman koltuğuna oturdu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İkinci el araç satışlarında yeni dönem! Rekor para cezası geliyor

İkinci el araç satışlarında yeni dönem! Rekor para cezası geliyor

Yapay zeka Apple'ı geliyor! Google ile anlaştı

Yapay zeka Apple'ı geliyor! Google ile anlaştı

16.2 milyon emekliye 2-4-5-6 Nisan'da 3.000 TL müjdesi! Dilekçe için son 12 gün kaldı! Hesaplar parayla dolup taşacak

16.2 milyon emekliye 2-4-5-6 Nisan'da 3.000 TL müjdesi! Dilekçe için son 12 gün kaldı! Hesaplar parayla dolup taşacak

Karadeniz'de şaşırtıcı görüntü! 150 yıllık ağaca 2+1 ev yaptı

Karadeniz'de şaşırtıcı görüntü! 150 yıllık ağaca 2+1 ev yaptı

18 kamu kurumuna binlerce memur alımı yapılacak! Şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı

18 kamu kurumuna binlerce memur alımı yapılacak! Şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı