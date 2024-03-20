Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak? Büyük tehlike kapıda....

Trednyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.Karşılaşmaya ise yaşanan olaylar damga vurdu. Yaşanan olaylar sonrası ise sarı lacivertli camianın ligden çekilmesi gündeme gelmişti.Peki, Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak? İşte o büyük tehlike ve tüm detaylar...Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından yaptığı 'Ligden çekilelim' çağrısıyla gündeme oturdu.Başkan Koç, sarı-lacivertli camiayı 2 Nisan'da Olağanüstü Kongre'ye beklediğini duyurdu.Yeterli çoğunluğun sağlanmaması halinde 9 Nisan'a ertelenecek kongrede, gözler Fenerbahçe üyelerinin kararına çevrildi.Süper Lig'den çekilmeyi oylayacak Fenerbahçe'de karar bu yönde çıkarsa uygulamaya konulacak.Peki Türkiye Futbol Federasyonu Müsabaka Talimatı bu konuda ne diyor? Madde 24'e göre sarı-lacivertliler, 1 müsabakaya çıkmazsa hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezasına çarptırılacak.Ayrıca Fenerbahçe, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorunda kalacak.İkinci kez maça çıkılmaması halinde ise Trendyol 1. Lig'e düşürülecek. Sarı-lacivertlilerle müsabakaya çıkacak takımlar hükmen galip sayılacak.Fenerbahçe'nin yoluna bir alt ligde devam etmesi halinde ise Süper Lig'in marka değerinde büyük bir prestij kaybı yaşanacak.Yayıncı kuruluş beIN Sports'un 3 yıllık 655 milyon dolar üzerinden yaptığı yeni anlaşmasını yeniden gözden geçirmesi gündeme gelecek.Rekabetin azalmasıyla ise gelirlerde önemli ölçüde düşüş yaşanması söz konusu olabilir. Ekonomik olarak diğer kulüpleri de etkileyecek olan kararla ilgili sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyada büyük bir destek veriyor.Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir: Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılır. (Fotomaç)