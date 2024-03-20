6 futbolcunun bileti kesildi! Hangi oyuncularla yollar ayrılacak?

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, gelecek sezon için kolları sıvamış durumda. Galatasaray'da 6 yıldız futbolcunun bileti kesildi. 6 futbolcuyla yollar ayrılacak.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir yandan kadroya önemli isimler katmak isterken bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.



Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalar yapan sarı kırmızılılar, birçok oyuncuyla yollarını ayıracak.



Gelecek sezon için daha güçlü ve daha uyumlu bir kadro kurmanın planlarını yapan Okan Hoca, ön listeyi yönetime iletti.



Sarı kırmızılı takımda 6 futbolcunun, kesin olarak gelecek sezon kadroda olmayacağı öğrenildi.



Bu isimler şu şekilde:



Carlos Vinicius



Victor Nelsson



Sergio Oliveira



Tanguy Ndombele



Hakim Ziyech



Tete



