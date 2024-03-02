Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti: Sezon sonu yolcu

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da sezon başında transfer edilen isimler hayal kırıklığı yarattı.Ziyech, Tetteh, Ndombele, Halil Dervişoğlu, Angelino gibi isimlerden katkı alamayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, smz konusu listeye Zaha'yı da ekledi.Geldiği günden bu yana kendini takım arkadaşların üstün gören, umursamaz tavırlarıyla herkesi kendinden bezdiren ve oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Wilfried Zaha'nın üstü çizildi.Teknik direktör Okan Buruk’un ligdeki Antalyaspor maçının ardından Zaha ile ilgili “Sonradan oyuna girdiğinde motive olamıyor, 11’de başlamak istiyor” sözlerinin ardından yıldız futbolcunun “Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum” paylaşımı büyük tartışma yaratmıştı.Buna rağmen Okan Buruk 3 gün sonra İstanbul'da oynanan Türkiye Kupası'ndaki Karagümrük maçında Zaha'ya ilk 11'de forma verdi. Ancak Zaha yine bekleneni veremedi. Zaha'nın silik performansı sarı-kırmızılı taraftarları da çıldırttı.Premier Lig'deki görüntüsünden uzak bir performans ortaya koyan Zaha'nın kalemini kıran Okan Buruk, sarı-kırmızılı yönetime ilettiği raporda yıldız futbolcunun sezon sonunda gönderilmesini istiyor.