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İngiliz devi, Ferdi Kadıoğlu için geliyor! Rekor bonservis bedeli...

Ferdi Kadıoğlu, Avrupa ekiplerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla beğeni toplayan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu için İngiliz devi geliyor. İşte detaylar...

İngiliz devi, Ferdi Kadıoğlu için geliyor! Rekor bonservis bedeli...
Ekleme: 2.03.2024 - 16:57 Güncelleme: 2.03.2024 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, performansıyla önemli bir ekibin radarına girdi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Arsenal'in, 24 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

GÖZLEMCİLER GELECEK

İngiliz ekibinin scoutlarının, Ferdi'yi takip etmek için Fenerbahçe maçına geleceği aktarıldı.

NAPOLI DE DEVREDE

Arsenal'in Ferdi Kadıoğlu'nu takip eden tek kulüp olmadığı Napoli'nin de milli futbolcu ile ilgilendiği kaydedildi. Bu nedenle Arsenal'i transfer için zorlu bir rekabet beklediği ifade edildi.

BONSERVİS BEDELİ

Arsenal için transferdeki bir diğer zorluk da Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis bedeli gösterildi.

FENERBAHÇE 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe'nin, başarılı futbolcusu için pazarlıklarda elinin güçlü olduğu ve Ferdi Kadıoğlu için bonservis beklentisinin 30 milyon euro olduğu kaydedildi.

İngiliz devi, Ferdi Kadıoğlu için geliyor! Rekor bonservis bedeli...

ARSENAL'İ ZORLU ŞARTLAR BEKLİYOR

Ferdi Kadıoğlu'nun Arsenal'e transferinin yaz ayları için heyecan verici bir ihtimal olduğu belirtildi. Milli futbolcunun olası transferinin, takımın savunma derinliğini ve çok yönlülüğünü artıracağı vurgulandı. Ancak Napoli'nin de devrede olması ve istenen bonservis bedeli nedeniyle Arsenal'in bu transfer için zorlu koşullarla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

ALİ KOÇ'UN TRANSFER MESAJI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz ay Ferdi Kadıoğlu için yaptığı açıklamada, 'Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. On numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki... Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi, 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde.' ifadelerini kullanmıştı.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2018 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilerde 184 maçta 16 gol attı ve 20 asist yaptı. Başarılı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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