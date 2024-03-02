  • USD: 31,24 - 31,30
  • EURO: 33,78 - 33,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatayspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

Ekleme: 2.03.2024 - 11:42 Güncelleme: 2.03.2024 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk olacak.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. 28. Hafta karşılaşması bugün saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe haftaya topladığı 70 puanla ikinci sırada giriyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, geride kalan 27 haftada 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ile sahadan ayrıldı.

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor 28. haftaya topladığı 29 puanla 16. sırada giriyor. Hatay ekibi, oynadığı 27 karşılaşmada 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 32 sarsarken kalesinde ise 37 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King forma giyemeyecek. Cezalı Djiku'da karşılaşmada görev yapamayacak.

Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun süredir formasından uzak kalan Fred, kadroda yer aldı. İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Brezilyalı oyuncu formasına kavuşacak.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE!

MUHTEMEL 11'LER

HATAYSPOR: Erce, Rivas, Burak, Maksimovic, Cemali, Massanga, Görkem, Boudjemaa, Ömer Faruk, Fernandes, Halil.

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Bonucci, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

STAT: Mersin
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal sözler! Kamu görevlilerini tehdit etti: Yarın öbür gün devran dönerse…
THK’dan yeniden “Güçlü Türkkuşu” müjdesi
KAAN’ın yankısı dinmiyor! ABD medyasında çarpıcı sözler: Türkler yeni bir titan üretti!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, salı günü Ankara'ya gelecek
İhracatta yeni rekor! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı
Narlıdere Metrosu bitti işçilerin maaşları ödenmedi! Şantiyede eylem
CHP'de kaosun yeni adresi Kırklareli! Rüşvet, tehdit, iftira: Özgür Özel adaylıktan çekilmemi istedi
Türkiye mazlumlara el uzatıyor! Gazze için yardım gemisi yola çıkıyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Erdoğan'a övgü: Avrupa kıtasını kurtardı
Kamu Denetçiliği Kurumu Lahey’e göndermek üzere hazırladı! 368 sayfalık soykırım raporu
20 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
İsrail hükümet sözcüsü sivil katliamını doğruladı! Öldürülen siviller için skandal sözler
Akşener'den olay CHP çıkışı: Bıktım, usandım! Midem bulanıyor artık
Mansur Yavaş’ın kirli planı çöktü: Turgut Altınok’a soru soran kişi belediye personeli çıktı!
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den Murat Kurum'a teşekkür
Başkan Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor
Emine Erdoğan liderler ve lider eşleriyle bir arada
Özgür Özel’den çirkin provokasyon: Biz bu milleti sokağa dökeceğiz!
İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na: Yol yürüdüğü herkesi saf dışı bıraktı!
Süreç devam ediyor: Yerel seçimlere bir ay kaldı
Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketine dava açtı

Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketine dava açtı

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Kira beyanname süreci başladı: Yanlış beyanda bulunanlar tek tek ortaya çıkacak

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Kira beyanname süreci başladı: Yanlış beyanda bulunanlar tek tek ortaya çıkacak

Bu meslek grubu şimdi yandı: İşgücü maliyetlerini azaltmak için yapay zeka kullanacaklar

Bu meslek grubu şimdi yandı: İşgücü maliyetlerini azaltmak için yapay zeka kullanacaklar

5 farklı TOGG! CEO Gürcan Karakaş 2030 hedeflerini açıkladı: Avrupa'ya ihracat Almanya'dan başlayacak

5 farklı TOGG! CEO Gürcan Karakaş 2030 hedeflerini açıkladı: Avrupa'ya ihracat Almanya'dan başlayacak

Balıkesir'de 'dev' yakalandı! 'Bana saldırmaya hazırlandığı sırada çok hızlı davrandım'

Balıkesir'de 'dev' yakalandı! 'Bana saldırmaya hazırlandığı sırada çok hızlı davrandım'

Akdeniz sahillerinde korkutan tehlike: Ölüsüne bile dokunmayın!

Akdeniz sahillerinde korkutan tehlike: Ölüsüne bile dokunmayın!