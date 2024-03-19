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Beyaz Gazete
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Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde şok gerçek ortaya çıktı! Meğer sahaya giren taraftar…

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında derbi mücadelesi oynandı. Şampiyonluk yarışı açısından oldukça kritik olan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 3-2 kazanmayı başardı. Zorlu maçın son düdüğüyle birlikte sahada istenmeyen olaylar yaşandı. Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girerek Fenerbahçeli futbolcularla yumruklu kavgaya girişti. Yaşananların ardından ise şok bir gerçek ortaya çıktı. Sahaya ilk atlayan Trabzonsporlu taraftar hakkında kimsenin beklemediği flaş detay adeta şok etti. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 19.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi 30. hafta maçları oynandı. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.

Fred (2) ve Batshuayi'nin golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, zirve yarışında hata yapmadı.

Ancak Pazar günü Papara Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası hiç istenmeyen olaylar yaşandı.

Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde şok gerçek ortaya çıktı! Meğer sahaya giren taraftar…

Sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi.

Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu.

3 SAAT SONRA STATTAN AYRILDILAR

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kafile yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrıldı. Fenerbahçe kafilesi otobüsle geldiği havalimanında direkt aprona girerek, uçağa bindi.

Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde şok gerçek ortaya çıktı! Meğer sahaya giren taraftar…

Polis ekipleri, yaşanan olaylara ait çok sayıda kamera kaydını incelemeye aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahada meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre, 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınan taraftarlar arasında; sahaya ilk atlayan maskeli H.Ç., Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan E.T. ile müsabaka sonrası sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.

Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde şok gerçek ortaya çıktı! Meğer sahaya giren taraftar…

ARKADAŞLARIYLA ALMANYA'DAN GELMİŞ

Yaşanan olaylı derbinin yankıları sürerken, girdiği sahada yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli ekibe koşan kişinin, başkasının Passolig'i ile maça girdiği öğrenilirken, tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin ise Almanya'dan bazı arkadaşlarıyla kente gelerek stadyuma girdiği belirlendi.

Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde şok gerçek ortaya çıktı! Meğer sahaya giren taraftar…

MAÇTAN ÖNCE YUMRUKLU FOTOĞRAF

Polisin Yomra ilçesinde yakalayarak gözaltına aldığı maskeli H.Ç.'nin maçtan dakikalar önce arkadaşlarıyla birlikte maskesiz ellerini yumruk yaparak poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.

Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde şok gerçek ortaya çıktı! Meğer sahaya giren taraftar…

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olayları soruşturmak üzere Trabzon'a ulaşan heyet, gün içinde müsabaka öncesi ve sonrası alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını araştıracak.

Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde şok gerçek ortaya çıktı! Meğer sahaya giren taraftar…

Stadyumdaki tüm güvenlik kamera görüntülerini de izleyecek olan heyet, 12 şüphelinin ifadelerini inceleyip, saha olaylarının birileri tarafından organize edilip, edilmediğini araştıracak.
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