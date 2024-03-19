İsmail Kartal'ı yıkan haber! 'Kafasında ezik ve kaburgasında çatlak var'

Spor Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun verdiği bilgilere göre, ​Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, Trabzon'da yaşanan olayların ardından ciddi sağlık problemleri yaşıyor.Yağız Sabuncuoğlu açıklamasında, 'İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın kafasında alınan darbeden dolayı ezik var. Kaburgasında çatlak ve ağrı bulunuyor. Kafasına yediği darbe esnasında ‘şiddetli kafa travması' yaşadı.' ifadelerine yer verdi.Trabzon'daki olaylı maçın ardından açıklama yapan İsmail Kartal, 'Benim kafamda şişme var. Ben alışığım. Sokakta yetişmiş biriyim. Ben Karadeniz çocuğuyum. Yere yatıp rol yapan biri değilim. Hayatım boyunca böyle biri olmadım. Omzumda kafamda şişlikler var ama ben yere yatmadım, öyle biri değilim. İçeride antrenörlerimin ağzı patladı, dudağı patladı, bazı antrenörlerde şişlikler var. Oğlumun kafası şişmiş. Çocuğa vurmuşlar burada. Nasıl olacak bu işler!' şeklinde konuşmuştu.