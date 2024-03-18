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Trabzonspor-Fenerbahçe Maçinin Ardindan Yasananlar Avrupa Basininda

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasinda oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçinin ardindan yasanan saha olaylari Avrupa basininda genis yer buldu.

Ekleme: 18.03.2024 - 13:30 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:40 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasinda Trabzonspor, konuk ettigi Fenerbahçe’ye 3-2 maglup oldu. Mücadelenin bitis düdügünün ardindan sari-lacivertli futbolcularin galibiyet sevinci yasadigi esnada çok sayida bordo-mavili taraftar, sahaya girerek Fenerbahçeli oyunculara saldirdi. Bu olaylar, Avrupa basininda da genis yer buldu.

Ispanya

Ispanyol AS gazetesinin, ’Türkiye’de Skandal’ basligiyla duyurdugu haberde, “Trabzonspor’un pek çok taraftari, bu pazar günü sahasindaki 3-2’lik maglubiyetin ardindan, Fenerbahçeli oyunculara saldirdi. Maçin sona ermesinin ardindan Fenerbahçe oyunculari ve teknik ekip sahada galibiyeti kutlamaya çalisti ancak büyük bir grup Trabzonspor taraftari sahaya girerek rakip takima saldirdi. Futbolcularin kendilerini savunmasi sonucu çikan kavgada, oyuncular soyunma odasina kadar kendilerine eslik eden güvenlik güçleri tarafindan kurtarildi. Maç sirasinda da gerginlik yasanirken, hakem Halil Umut Meler, Trabzonsporlu taraftarlarin sahaya havai fisek ve bardak su atmasi nedeniyle oyunu birkaç kez durdurmustu” ifadeleri kullanildi.

Marca ise ’Bu ne ilk ne de son olacak’ basligini atarak, “Türk futbolundan bir kez daha üzücü görüntüler geliyor. Fenerbahçeli oyuncular saha ortasinda galibiyeti kutladi. Trabzonspor taraftarlari sahaya indi ve ortalik karisti” denildi.

Ingiltere

Ingiliz Daily Mail gazetesinde de Trabzon’da yasanan saha olaylari genis yer buldu. Gazete, ’Siddet sahneleri’ basligiyla verilen haberde, “Pazar gecesi Fenerbahçe’nin 3-2 kazandigi, Manchester United’in eski orta saha oyuncusu Fred’in iki gol atmasinin ardindan Chelsea’nin eski forveti Michy Batshuayi’nin galibiyet golünü attigi dramatik Süper Lig karsilasmasi bitisiyle patlak verdi. Sahaya mesaleler ve baska nesneler firlatan Trabzonspor taraftarlari, son düdükten sonra saha içini isgal etti. Batshuayi’nin bir taraftara dönen tekme attigi görüldü, eski QPR yildizi Bright Osayi-Samuel de taraftarlara karsilik verdi” degerlendirmesi yapildi.

Portekiz

Portekiz A Bola gazetesi ise ’Kaos, saf kaos’ cümlelerine yer verdigi haberde, “Trabzonspor-Fenerbahçe karsilasmasinin son düdügüyle, ev sahibi taraftarlar ve konuk takim oyunculari arasinda inanilmaz siddet sahnelerine sahne oldu. Fenerbahçe karsilasmayi 3-2 kazandi ve galibiyet golünü 87. dakikada Batshuayi kaydetti.

Maçin bitiminden sonra Fenerbahçeliler, 3 puani kazanmayi kutlamak için sahanin ortasinda toplandi. Iste o zaman Trabzonspor taraftarlari sahayi istila etmeye, rakip oyunculari aramaya basladi ve oyun alani, stadyumdaki yetkililerin önleyemedigi gerçek bir meydan savasina sahne oldu” diyerek okuyucularina olanlari aktardi.

Almanya

Alman Bild de ’Taraftarlarla oyuncu kavgasi’ basligiyla öne çikardigi haberine, “Fenerbahçe’nin, Trabzonspor’u 3-2 yenmesi son düdükten sonra fitili atesledi. Yüzlerce Trabzonspor taraftari sahaya hücum ederek Fenerli futbolculara saldirdi. Hatta bir Trabzonspor taraftari köse bayragini alip keskin köseyle oyunculara saldirmaya çalisti. Fenerbahçeli profesyoneller ve hakemler son olarak güvenlik görevlileri tarafindan soyunma odasina getirildi.

Taraftarlarin sahaya cisim atmasi nedeniyle maç birçok kez yarida kesilmek zorunda kalmisti” açiklamalariyla devam etti.

Italya

Italyan Tuttosport, ’Türkiye’de saçmalik, Fenerbahçe oyuncularina saldiri’ basligiyla anlatilan haber, “Türkiye’de inanilmaz siddet vakasi. Sahada Trabzonspor’a karsi galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli oyuncular, ev sahibi taraftarlarin saldirisina ugradi. Türkiye Ligi’nin 30. haftasinda deplasmanda 3-2 kazanan Edin Dzeko ve takim arkadaslari, kutlamalar sirasinda saha ortasinda temas kurmaya çalisan ev sahibi taraftarlarinin saldirisina ugradi. Trabzonspor taraftarlari, takiminin yenilgisini kesinlestiren bitis düdügünün ardindan sahaya girerek rakip takim oyuncularinin üzerine gelerek yasakli maddelerle saldirdi. Gerçek bir kavga çikti ve elde edilen önemli zaferi kutlayan oyunculara karsi inanilmaz siddet sahneleri ve kargasa ortaya çikti” seklinde paylasildi.

Kaynak: İHA

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