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O paylaşıma beğeni yağdı! Barış Alper Yılmaz...

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçta Barış Alper Yılmaz, etkili oyunuyla beğeni topladı. Sarı-kırmızılı takım, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 18.03.2024 - 12:12 Güncelleme: 18.03.2024 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Sarı kırmızılı takımda Barış Alper etkili oyunuyla yine göz doldurdu.

Kulübün resmi hesabından Barış Alper için flaş bir paylaşım geldi. X'ten yapılan açıklamada oyuncu için 'Kuvvetli: Gücü çok olan, sağlam, görevini iyi yapan, üstün donanımlı.' ifadeleri kullanıldı.

Çok beğeni aldı

Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa süre içinde yoğun beğeni aldı.

O paylaşıma beğeni yağdı! Barış Alper Yılmaz...
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