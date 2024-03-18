O paylaşıma beğeni yağdı! Barış Alper Yılmaz...
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçta Barış Alper Yılmaz, etkili oyunuyla beğeni topladı. Sarı-kırmızılı takım, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Sarı kırmızılı takımda Barış Alper etkili oyunuyla yine göz doldurdu.
Kulübün resmi hesabından Barış Alper için flaş bir paylaşım geldi. X'ten yapılan açıklamada oyuncu için 'Kuvvetli: Gücü çok olan, sağlam, görevini iyi yapan, üstün donanımlı.' ifadeleri kullanıldı.
Çok beğeni aldı
Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa süre içinde yoğun beğeni aldı.
Sarı kırmızılı takımda Barış Alper etkili oyunuyla yine göz doldurdu.
Kulübün resmi hesabından Barış Alper için flaş bir paylaşım geldi. X'ten yapılan açıklamada oyuncu için 'Kuvvetli: Gücü çok olan, sağlam, görevini iyi yapan, üstün donanımlı.' ifadeleri kullanıldı.
Çok beğeni aldı
Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa süre içinde yoğun beğeni aldı.