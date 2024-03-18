O paylaşıma beğeni yağdı! Barış Alper Yılmaz...

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçta Barış Alper Yılmaz, etkili oyunuyla beğeni topladı. Sarı-kırmızılı takım, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.Sarı kırmızılı takımda Barış Alper etkili oyunuyla yine göz doldurdu.Kulübün resmi hesabından Barış Alper için flaş bir paylaşım geldi. X'ten yapılan açıklamada oyuncu için 'Kuvvetli: Gücü çok olan, sağlam, görevini iyi yapan, üstün donanımlı.' ifadeleri kullanıldı.Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa süre içinde yoğun beğeni aldı.