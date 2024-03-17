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Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Rekor bonservis belirlendi

Hem lig hem de Avrupa'da şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası esmeye devam ediyor. Forma giydiği her maçta gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan genç oyuncu, Avrupa devlerini de peşinden koşturuyor. Napoli ve Borussia Dortmund'un kanca attığı 24 yaşındaki oyuncunun son talibi ise Premier Lig'den çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 17.03.2024 - 16:30 Güncelleme: 18.03.2024 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, şampiyonluk için Galatasaray ile girdiği amansız yarışı sürdürmeye devam ediyor.

Yaz transfer sezonu için de hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.

Fenerbahçe'de transfer edilecek oyuncular kadar takımdan gidecek olan futbolcuların da durumu merak ediliyor.

Kanarya'da bu kapsamda gözler en çok teklif alan oyunculara çevrilmiş durumda...

Gösterdiği performansla takdir toplayan ve Avrupa devleri peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri giderek artıyor.

Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Rekor bonservis belirlendi

SON TALİBİ NEWCASTLE OLDU

Devre arası transfer sezonu bitmesine rağmen adı transfer söylentileriyle anılan genç oyuncuya bir Avrupa devi daha kanca attı.

Adı Napoli ve Dortmund gibi ekiplerle anılan Kanarya'nın yıldızını, son gündemine alan takım Newcastle United oldu.

Ada basını, Newcastle'ın Fenerbahçe'den Ferdi hakkında bilgi istediğini iddia etti.

Fenerbahçe yönetiminin milli futbolcu 40 milyon Euro'dan az bir rakama göndermeyi düşünmediği belirtildi.

40 MAÇTA 3 GOL, 4 ASİST

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 40 maçta süre aldı.

Forma giydiği her maçta taraftarı mest eden Ferdi, takımına 3 gol-4 asistlik bir katkıda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Rekor bonservis belirlendi

1.4 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ferdi, 2018 yılında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

1999 doğumlu başarılı oyuncunun piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. (A Spor)
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