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Egemen Korkmaz'dan İrfan Can Eğribayat'a yumruk! O anları paylaştı...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Maçın ardından yaşanan olaylar ise geceye damga vurdu. Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, eski Fenerbahçeli oyuncu ve Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Egemen Korkmaz tarafından saldırıya uğradı. Genç kaleci o anları sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Ekleme: 18.03.2024 - 09:10 Güncelleme: 18.03.2024 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Süper Ligin 30'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13'üncü ve 45+4'üncü dakikalarda Fred ile 87'nci dakikada Batshuayi kaydetti.

Ev sahibinin golleri ise 63'üncü dakikada Bardhi ve 78'inci dakikada penaltıdan Trezeguet'den geldi.

Egemen Korkmaz'dan İrfan Can Eğribayat'a yumruk! O anları paylaştı...

MAÇIN ARDINDAN TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK'TAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. Makamlarca soruşturma başlatılmıştır.'

Egemen Korkmaz'dan İrfan Can Eğribayat'a yumruk! O anları paylaştı...

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Bu akşam oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.'

Egemen Korkmaz'dan İrfan Can Eğribayat'a yumruk! O anları paylaştı...

EGEMEN KORKMAZ'DAN İRFAN CAN EĞRİBAYAT'A YUMRUK

Fenerbahçeli bazı oyuncular, kendilerine saldırıda bulunan taraftarlara karşılık verirken, Trabzonspor'un yardımcı hocalarından Egemen Korkmaz'ın sarı-lacivertli kaleci İrfan Can Eğribayat'a arkadan yumruk attığı görülüyor.

Egemen Korkmaz'dan İrfan Can Eğribayat'a yumruk! O anları paylaştı...


İRFAN CAN EĞRİBAYAT: 'EKMEK YEDİĞİN YERE İHANET ETMEK BUDUR'

İrfan Can Eğribayat'ın paylaşımı: 'Fenerbahçe'de forma giymiş, şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir.'

Sarı-lacivertli kafile, uzun süre stadyumda bekletildikten sonra, güvenlik önlemlerinin alınmasıyla stadyumdan ayrıldı. Kafile, İstanbul'a doğru yola çıkarken, çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Taraftarlar, alana gelen takımlarını marşlarla karşıladı.

Egemen Korkmaz'dan İrfan Can Eğribayat'a yumruk! O anları paylaştı...

'NORMAL ŞARTLARDA BU MAÇIN İPTAL EDİLMESİ GEREKİRDİ'

Maçtaki yaşananlara değinerek, karşılaşmanın normal şartlarda iptal edilmesi gerektiğini kaydeden Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, şunları söyledi:

'65'inci dakika benim oyuncumun kafasına bir madde geldi. Normal şartlarda bu maçın iptal edilmesi gerekirdi. Eğer oyuncunun kafasına bir madde geliyorsa yönetmeliğe göre, kurala göre hakemin maçı iptal etmesi gerekir. Hakem maalesef maçı iptal ettirmedi ve bu şartlarda devam ettirdi. Ben de Karadeniz insanıyım. Hemen şuradan 45 dakika ileride dede yerim orası; Rize. Kadıköy'de biz mağlup olduk. '

Egemen Korkmaz'dan İrfan Can Eğribayat'a yumruk! O anları paylaştı...

'21 maç üst üste kazanan bir Fenerbahçe takımı vardı, 22'nci maçta biz Trabzon'a mağlup olduk. Maçtan sonra Trabzonlu futbolcular, kendi oyuncularını ve Uğurcan'ı havaya attılar, kutladılar. Bu doğal hakları, ama ne tribünden ne antrenör ekibinden hiçbir tepki hiçbir şey olmadı. Alkışladık kendilerini tebrik ettik. Biz Kadıköy'de ilk mağlubiyetimizi Trabzon'dan aldık. Buna rağmen çok güzel bir şekilde stattan gittiler. Biz de bugün kazandık, sonuçta ben ilk önce gittim Trabzon'un oyuncularını tebrik ettim. Sonra bizim oyuncuları tebrik ederken arkamı döndüm, bizimkiler sahanın ortasında seviniyorlar. Sevinirken bu sefer tribünler sahaya indi. Şimdi bu olmaması gereken bir şey. Hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Sonuçta bu işte yenmek de var kaybetmek de var. Bu maç ilk değil son da olmayacak.'







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