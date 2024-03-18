Derbideki kavga Avrupa'da manşet! 'Karate vuruşu!'

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli bazı futbolcular da taraftarlara karşılık verdi.Olaylı karşılaşmadan yansıyanlar Avrupa basınında geniş yer buldu.BBC Sport: Trabzonsporlu taraftarlar mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.The Sun: Chelsea'nin eski futbolcusu (Michy Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftar Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi. Başka bir tanıdık isim (Bright Osayi-Samuel), yöneticiler bile taraftarlarla çatışırken bir saha işgalcisini yere serdi.Mirror: Eski QPR yıldızı (Bright Osayi-Samuel), sahaya şiddetli müdahalede bulunan Fenerbahçe oyuncuları siper almak için koşarken taraftara yumruk attı.De Telegraaf: Türkiye'de işler yine ters gidiyor: Holiganların sahaya hücum etmesinden sonra Michy Batshuayi, karate vuruşunu yapıyor.Voetbal: Türk hükümeti ,Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki kitlesel kavgayla ilgili soruşturma başlattı.Marca: Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçelilere saldırdı.Mundo Deportivo: Türkiye'de kıyasıya mücadele: Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçelilerle kavga ediyor.Calcio Mercato: Türkiye, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında cinnet sahneleri: Batshuayi ve Osayi, rakip taraftarlara yumruk attı. Unutulmayacak bir sonla biten ve Türkiye Ligi stadyumlarındaki yaygın şiddet temasını güçlü bir şekilde geri getiren bir maç. Chelsea'nin eski forvet oyuncusu Michy Batshuayi'nin belirleyici golüyle Trabzonspor'un sahasında elde ettiği heyecan verici 3-2'lik galibiyet, ev sahibi takımın bazı taraftarlarının hakemin son düdüğü sonrası talihsiz tepkisine neden oldu.Tuttosport: Türkiye'de Fenerbahçelilere saldırı saçmalığı: Ne oldu? Türkiye Ligi'nde inanılmaz şiddet sahneleri. Trabzonspor taraftarlarının saha ortasında futbolculara saldırısı.La Gazetta: Batshuayi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası taraftara dönen tekme.L'equipe: Trabzon'da Fenerbahçe galibiyetinin ardından kaos ortamı.Foot Mercato: Bright Osayi-Samuel, tehlikeli bir taraftarı etkisiz hale getirdi.RMC Sport: Türkiye: Saha işgalinin ardından Trabzonspor'da inanılmaz şiddet içeren kaos sahneleri.Kicker: Türkiye'de skandal: Trabzonspor taraftarları sahaya hücum edip Fenerbahçe oyuncularına saldırdı. Geçmişte Türk futbolu benzer olaylarla olumsuz manşetlere çıkmıştı. Hakem Halil Umut Meler'e geçen aralık ayında oynanan maçta Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca saldırmıştı. Koca'ya federasyondan ömür boyu men cezası verirken yaşananlar üzerine Süper Lig'e ara verilmişti.Bild: Türkiye'de skandal. Taraftarlarla oyuncu kavgası: Dortmund'un eski oyuncusundan (Michy Batshuay) sert vuruşlar.A Bola: Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde Türkiye'de kaos.