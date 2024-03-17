Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu! Önemli eksikler, sürpriz tercihler...

Trendyol Süper Lig'de bugünkü kritik ve zorlu maçta Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirveyi de yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi Trabzonspor ve Fenerbahçe'de eksikler bulunuyor. İki takımda son hazırlıklarını ve taktik-analiz çalışmaları tamamlarken, sahaya çıkacak muhtemel 11'ler de belli oldu.Trabzonspor cephesinde teknik ekip ve yönetim kurulu, ortamın gerginleşmesine izin vermedi, Avcı ve kurmayları da konsantrasyonun altını çizdi.5- Biletler tamamen tükendi. Taraftarlar, tribünlerde çeşitli koreografi ve pankartlarla takımı ateşleyecek.6- Trabzonspor teknik ekibi, Fenerbahçe maçına özel olarak hazırlandı. Rakibin son dönemde oynadığı maçlar detaylı bir şekilde analiz edildi sarı-lacivertli ekibe karşı özel bir diziliş belirlendi.2- Karagümrük maçında farklı galibiyet gelse de Avcı bu maçtaki eksikleri tek tek anlatıp F.Bahçe maçı için önlemler aldı.3- Avcı, basın ile iki kez buluşup camianın üzerinde bir gerginlik olmamasını sağlarken soğukkanlı tavırları ile dikkat çekti.4- Teknik ekip, futbolculara Fenerbahçe maçına kadar olan sürede sosyal medyada vakit geçirmeyi adeta yasakladı. Oyuncularla bire bir toplantılar yapıldı. Deneyimli isimler de sorumluluk alıp takımla konuşmalarda bulundu.Avrupa'dan moralli dönen Kanarya, dinlenen Tadic ve Edin Dzeko'ya güveniyor. Fred-İsmail ikilisi de orta sahada düğümü çözecek.1- Fenerbahçe, U.S Gilloise maçında rotasyonlu bir kadro ile Livakovic, Tadic, Dzeko gibi isimlerini dinlendirdi. 3 futbolcu da Trabzonspor derbisinde maça 11'de başlayacak. Sakatlığı bulunan- Becao ise Fırtına'ya karşı kadroda yok.2- Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, takımlarını yalnız bırakacak. Bonucci de riske edilmeyerek son anda kadrodan çıkarıldı.3- Trezeguet için Osayi Samuel'e yakın takip uyarısı yapıldı.4- İsmail Kartal, orta saha kurgusunu İsmail- Fred-Mert Hakan üçlüsü özelinde yapıyordu. Dinamik bir orta saha ile baskı kurmayı amaçlayan Kartal, sakatlanan Mert Hakan'ın yerine Szymanski'ye görev verecek.5- Teknik heyet, topa sahip olmak ve oyunu rakip yarı alana yığmak üzerine planlar yaptı.6- Djiku-Ferdi ile Fenerbahçe atak çıkışı planlaması yaptı. Bu ikilinin yanı sıra Oosterwolde'nin hızı da kullanılacak.Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Denswil, Mendy, Meunier, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Trezeguet, PepeFenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko