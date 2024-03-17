Süper Lig'de Galatasaray zorlu Kasımpaşa deplasmanında! Buruk'un 11'i belli oldu
Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Okan Buruk ve öğrencileri 3 puanı almak ve haftayı kayıpsız tamamlamak istiyor. Diğer yanda ise bu sezon Avrupa kupalarını zorlamak isteyen Kasımpaşa da 3 puanı almak ve Avrupa potasına yaklaşmak hedefinde. Zorlu maç öncesi 11'ler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa - Galatasaray bugün 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.
Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray 3 puanı almak ve haftayı kayıpsız geçmek isterken, Avrupa kupalarına gitmeyi hedefleyen Kasımpaşa ise bu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi 11'ler de belli oldu.
İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU
Kasımpaşa: Andreas, Yasin, Porozo, Omerou, Winck, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi
Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray 3 puanı almak ve haftayı kayıpsız geçmek isterken, Avrupa kupalarına gitmeyi hedefleyen Kasımpaşa ise bu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesi 11'ler de belli oldu.
İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU
Kasımpaşa: Andreas, Yasin, Porozo, Omerou, Winck, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi