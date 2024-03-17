Süper Lig'de Galatasaray zorlu Kasımpaşa deplasmanında! Buruk'un 11'i belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Okan Buruk ve öğrencileri 3 puanı almak ve haftayı kayıpsız tamamlamak istiyor. Diğer yanda ise bu sezon Avrupa kupalarını zorlamak isteyen Kasımpaşa da 3 puanı almak ve Avrupa potasına yaklaşmak hedefinde. Zorlu maç öncesi 11'ler belli oldu.