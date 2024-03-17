Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi

Türkiye, 3 sezonluk aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme hakkı kazandı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilmesinin ardından Türkiye, bu haftayı puansız kapatsa da özellikle Glasgow Rangers'in elenmesiyle UEFA organizasyonlarında İskoç takımının kalmaması, Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonuna "Devler Ligi" kapısını ardına kadar açtı. Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takımda belli oldu.Türkiye, Çekya ve Yunanistan, UEFA klasmanında ilk 8 haricinde çeyrek finallere takım gönderen 3 ülke konumunda bulunuyor. Klasmanda 11. basamaktaki Çekya'nın 35,8 puanı var. Yunanistan ise 29,525 puanla 17. sırada yer alıyor. Türkiye ve Çekya birer, Yunanistan ise 2 takımla yoluna devam ederken, 4 takım da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Türkiye'den Fenerbahçe, Çekya'dan Viktoria Plzen ve Yunanistan'dan Olympiakos ile PAOK, UEFA'nın 3 numaralı organizasyonunda yarı final için ter dökecek.İki takımla yoluna devam eden Yunanistan'ın matematiksel olarak ilk 10'a girme şansı bulunmuyor. Çekya'nın Türkiye'yi geçme ihtimali bulunsa da bunun gerçekleşmesi için Fenerbahçe'nin puan almadan Avrupa'ya veda etmesi ve Viktoria Plzen'in beraberlik dahi almadan final oynaması gerekiyor. Sarı-Lacivertli ekibin alacağı puan ya da puanlar halinde ise Çekya'nın bu şansı da kalmayacak Bunların yanı sıra Türkiye'nin 8. sıradaki Belçika'yı yakalaması da matematiksel olarak mümkün değil. Bu gerekçelerle Türkiye'nin, an itibarıyla bulunduğu 9. sırada sezonu tamamlaması kuvvetle muhtemel görünüyor.Türkiye'nin, sezonu 9 ya da 10. sırada tamamlaması sadece Süper Lig ikincisinin Şampiyonlar Ligi için oynayacağı eleme turu sayısını değiştirecek. Statü gereği Süper Lig ikincisi; klasman 9. halinde 2, klasman 10. halinde 3 eleme turu oynayacak.Bunun haricinde her iki durumda da;Süper Lig'de 2024-25 sezonu şampiyonu "Devler Ligi"ne direkt katılacak.Avrupa Ligi'ne 2 takım gidecek ve 1. takım 1 eleme turu, 2. takım 3 eleme turu oynayacak.Konferans Ligi'ne 1 takım gidecek ve 3 eleme turu oynayacak.Son 5 sezonda Avrupa'da mücadele eden takımlar ve bu takımların ülke puanına katkısı şöyle:Alanyaspor - 0.5 PuanYeni Malatyaspor - 2.5 PuanKonyaspor - 2.5 PuanAdana Demirspor - 3.5 PuanTrabzonspor - 13 PuanSivasspor - 17.5 PuanBaşakşehir - 34 PuanGalatasaray - 43 PuanFenerbahçe - 46 Puan