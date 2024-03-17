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Sen ne yaptın Arda Güler!

LaLiga'nın 29. haftasındaki maçta lider Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti. Oyuna 85. dakikada dahil olan milli futbolcu Arda Güler öyle bir şey yaptı ki milyonlarca insanı ayağa kaldırdı. Karşılaşma sonrası teknik direktörü Carlo Ancelotti şaşkınlığını gizleyemedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Ekleme: 17.03.2024 - 10:13 Güncelleme: 17.03.2024 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
LaLiga'nın 29. haftasındaki maçta lider Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti. Oyuna 85. dakikada dahil olan milli futbolcu Arda Güler öyle bir şey yaptı ki milyonlarca insanı ayağa kaldırdı. Karşılaşma sonrası teknik direktörü Carlo Ancelotti şaşkınlığını gizleyemedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...İspanya LaLiga'nın 29. haftasında lider Real Madrid, Osasuna deplasmanına konuk oldu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz 7. dakikada Ante Budimir'in golü ile 1-0 öne geçmeyi başardı.

Real Madrid geriye düştükten yalnızca 2 dakikada sonra Vinicius Junior'un golüyle beraberliği buldu.

Sen ne yaptın Arda Güler!

Mücadelede dakikalar 18'i gösterirken Madrid temsilcisinde sahneye çıkan Dani Carvajal, takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

İlk yarının kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve iki takım soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.

Maçın 61. dakikasında etkili gelen Ancelotti'nin öğrencileri Brahim Diaz ile golü buldu ve skor 3-1 oldu.

Real Madrid'in 3. golünden hemen 3 dakika sonra Vinicius Junior kendisinin 2. takımının 4. golünü attı.

Sen ne yaptın Arda Güler!

90+1. dakikada Osasunalı oyuncu Iker Munoz sahneye çıktı ve durumu 4-1 yaparak maçın skorunu belirledi.

Bu skorla beraber puanını 72 yapan Real Madrid, en yakın takipçisi Girona ile olan puan farkını maç fazlasıyla 10'a yükseltti. Osasuna ise toplamda 36 puanla 10. sırada kaldı.

Sen ne yaptın Arda Güler!

Real Madrid, La Liga'nın bir sonraki haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Osasuna, Almeria deplasmanına gidecek.

ARDA GÜLER İMKANSIZI BAŞARACAKTI!

Real Madrid'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 85. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu.

Geçtiğimiz hafta ilk golünü atan milli yıldız 90+4 dakikada orta sahada topla buluştu.

Kendini düzeltip topu önüne çeken 19 yaşındaki oyuncu, orta sahadan harika bir şut girişiminde bulundu.

Sen ne yaptın Arda Güler!

Milyonları ayağa kaldıran şutta top kalecinin bakışları arasında üst direkte patladı ve oyun alanına geri döndü.

Sen ne yaptın Arda Güler!

ANCELOTTI ŞAŞTI KALDI!

Maçın ardından pozisyonu değerlendiren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında, 'Arda Güler büyük bir yetenek. Golü atamaması önemli değil, o şut bizim için goldü. Bu şutu her oyuncu deneyemezdi. 19 yaşında, kendine bu kadar güvenen çok az futbolcu gördüm.' dedi.
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