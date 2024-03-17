Galatasaray'da Muslera gidiyor! Yeni takımı için bomba iddia...

Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamlayan ve rakibini devirip zirvede yerini sağlama almak isteyen Galatasaray'da moraller yerinde. Sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı bugün defansın göbeğindeki yerine dönüyor.İdmanların tamamına katılan Kaan Ayhan sağ bekte devam edecek, Barış Alper de sağ kanatta oynayacak. Kadroda değişiklik yapmayı düşünmeyen teknik direktör Okan Buruk, özellikle bekler ve kanatlara Icardi'ye daha çok top çıkarmalarını istedi.Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, iç transferde de harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, orta sahanın kilit isimlerden olan Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Tecrübeli yıldızın 2.7 milyon Euro olan maaşının 3.5 milyon Euro'ya çıkartılacağı öğrenildi.Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan ve bu sezon takıma büyük katkı veren Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. 2027'ye kadar mukavelesi bulunan yıldız oyuncu Avrupa takımlarının da radarında bulunuyor. Abdülkerim'le yapılan görüşmelerde de son aşamaya gelindi.Tecrübeli çalıştırıcı kenar ortaları konusunda özel çalışmalar yaptırırken, Arjantinli yıldız da arkadaşlarına söz verdi. Sakatlığını tamamen atlatan ve farklı Rize galibiyeti sonrası verilen izinde ailesiyle İtalya'ya giderek moral depolayan golcü futbolcu, "Son 9 haftayı bana bırakın. Benim zamanım geldi. Golleri atıp şampiyon olacağız" dedi. Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan İcardi, son 9 haftada 13 gol atarak takımını sırtlamıştı.Galatasaray'da gözler diğer yandan kaleci Fernando Muslera'ya çevrildi. Deneyimli kalecinin sezon sonunda ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmemişken, Uruguaylı kaleciye sürpriz bir talip çıktı.Takvim'in haberine göre, Galatasaray'da bu sezon sözleşmesi sona erecek olan Muslera için Brezilya'dan bir takım talip oldu.2011'de yılından beri Galatasaray formasını giyen deneyimli eldiven için Brezilya ekibi Palmeiras'ın devreye girdiği iddia edildi.Brezilya'nın köklü takımların biri olan ve gelecek sezon için deneyimli bir kaleci arayışına giren Palmeiras, Galatasaray'ın 37 yaşındaki kaptanını gündemine aldı.Palmeiraslı yetkililerin, Muslera'nın menajeriyle görüşme yaptığı ve transfer için bütçe çalışması hazırlığında olduğu belirtildi.Teknik direktör Okan Buruk'un onayıyla Muslera ile sözleşme uzatmak isteyen Galatasaray, yaklaşık 13 yıldır kaleyi koruyan kaptanıyla geride bıraktığımız günlerde bir görüşme yapmıştı.Galatasaray yönetimi, Muslera'ya 1+1 yıllık yeni bir sözleşme önerirken, yıllık 1.5 milyon Euro ve bonusları içeren bir kontrat sundu.G.Saray kurmayları, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Uruguaylı eldivenin kararını beklemeye geçti.Fernando Muslera bu sezon 28 maçta 17 gol yedi. Uruguaylı eldiven, 14 maçta ise kalesini gole kapattı.Galatasaray ile 498 maça çıkan Muslera, taraftarın da sevdiği isimlerin başında geliyor. Deneyimli eldiven 2011 yılında Lazio'dan 6.75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.