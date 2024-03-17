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Cimbom'dan bomba transfer! Anlaşma sağlandı...

Trednyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, flaş bir transfer hamlesi yaptı. Başkanvekili Erden Timur'un yıldız oyuncu ile prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi. Ayrıca bu transferde dev kulüplerin de devrede olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 17.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 17.03.2024 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Trednyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, flaş bir transfer hamlesi yaptı.


Cimbom'dan bomba transfer! Anlaşma sağlandı...

Başkanvekili Erden Timur'un yıldız oyuncu ile prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Ayrıca bu transferde dev kulüplerin de devrede olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, gelecek sezonun planlarını da yapmaya devam ediyor.



Cimbom'dan bomba transfer! Anlaşma sağlandı...

GÜNDEM YUSUF YAZICI

Sarı kırmızılı takım son olarak Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı.

Milli oyuncu ile yaz transfer dönemi için görüşme yapan sportif A.Ş. başkan vekili Erden Timur, prensipte anlaşma sağladı.

Cimbom'dan bomba transfer! Anlaşma sağlandı...

SEÇİM TRANSFERİ BEKLETİYOR

Bununla birlikte Galatasaray'daki yönetim belirsizliği Yusuf Yazıcı'nın transferinin de sekteye uğramasına sebep olabilir.

Sarı kırmızılılarda yönetim ıslak imzayı seçim sonrasına bırakmak istiyor. Dursun Özbek'in yeniden seçimi kazanması halinde Yusuf Yazıcı ile resmi imzalar atılacak.

G.SARAY'I KORKUTAN TALİPLER

Öte yandan Galatasaray'ın prensipte anlaştığı oyuncu ile İtalya'nın dev kulübünün ilgilendiği belirtildi.

Cimbom'dan bomba transfer! Anlaşma sağlandı...

Corriere dello Sport'a göre Napoli, Yusuf Yazıcı için devreye girdi. Milli oyuncunun önceliği sarı kırmızılılar olsa da önemli tekliflerin aklını çelebileceği ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

27 yaşındaki 10 numara 2019 yılında 18.50 milyon Euro'ya Lille'in yolunu tutmuştu.

2022'de yarım sezon CSKA Moskova'ya, 22-23 sezonunda ise Trabzonspor'a kiralanan Yusuf, bu sezon Lille etkili bir performans ortaya koydu.

Tecrübeli futbolcu bu sezon Fransız ekibiyle toplamda 36 maça çıktı ve 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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