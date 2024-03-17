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Avrupa, Arda Güler'i konuşuyor: O bir dahi, büyük yetenek

Arda Güler'in, Real Madrid'in Osasuna'yı 4-2 mağlup ettiği maçın son anlarında orta sahadan çektiği şutun direğe takılması Avrupa'da geniş yankı buldu. Takım arkadaşlarının sosyal medyadaki yorumları ve Ancelotti'ye yapılan çağrı dikkat çekti.

Ekleme: 17.03.2024 - 14:02 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
La Liga'nın 29. haftasında Osasuna, Real Madrid'e 4-2 mağlup olurken maça Arda Güler damgasını vurdu. Real Madrid'de Arda Güler, Osasuna maçında da 85. dakikada oyuna dahil oldu ancak son anlarda çektiği şut çok konuşuldu. Orta sahanın gerisinde rakibini geçen milli futbolcumuz, orta çizgiyi geçtikten sonra kalecinin önde olduğunu görüp kaleye vurdu. Top üst direkten döndü.

Avrupa, Arda Güler'i konuşuyor: O bir dahi, büyük yetenek

AVRUPA BASINI ŞUTA HAYRAN KALDI

Yapılan paylaşımlarda "Nasıl bir çılgınlık bu! Arda Güler yılın golünü atıyordu", Real Madrid'in geleceği Arda Güler", "Arda Güler yılın golüne çok yaklaştı, Ancelotti o şutu gol saydı", "19 yaşındaki bir çocuk, o mesafeden böyle bir şut çıkarabiliyor, bu gerçek olamaz" şeklinde ifadeler yer aldı.

MARCA: ARDA'YI 5 DAKİKADAN DAFA FAZLA İZLET

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca ise Carlo Ancelotti'ye çağrıda bulundu. Gazetenin haberinde "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi." çağrısı yer aldı. Marca ayrıca Arda Güler ve çektiği şut için "Bir sanat eseri, bir mucize ve bir dahi" yorumunda bulundu.

Avrupa, Arda Güler'i konuşuyor: O bir dahi, büyük yetenek

FEDERICO VALVERDE: DELİ
Müsabakanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Arda Güler, Osasuna karşılaşmasında çekilen iki fotoğrafına yer vererek "İyi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Takım arkadaşları ise yaptığı yorumlarda şaşkınlıklarını gizleyemediler. Ayrıca Arda Güler'in direkten dönen şutu sonrası büyük şaşkınlık yaşayan Vinicius Junior, milli futbolcumuza bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Öte yandan yedek kulübesinde diğer oyuncular da Arda Güler'i harika şutundan dolayı tebrik etti.
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