Yunan basını duyurdu! Üç büyükler onun için yarışıyor

Yunanistan ekibi AEK'nın Polonyalı ön liberosu Damian Szymanski ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.Yunan basını, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın AEK'da forma giyen Polonyalı ön libero Damian Szymanski'yi istediğini yazdı.Damian Szymanski'nin asıl mevkii ön libero. Polonyalı oyuncu bu bölgenin dışında merkez orta saha ve stoper bölgelerinde de görev yapabiliyor.Futbol kariyerine 291 maça çıkan Szymanski hiç kırmızı kart görmedi. Polonyalı isim 23 gol atarken, 23 de asist yaptı.