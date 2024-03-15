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Yıldızların yeni piyasa değerleri belli oldu! Listede 2 Türk oyuncu var...

Avrupa futbolunun en prestijli ligi olan Premier Lig'de mücadele eden bazı futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt tarafından güncellenen yeni listede Premier Lig'de oynayan 2 Türk oyuncu da yer aldı. İşte yıldızların yeni piyasa değerleri...

Ekleme: 15.03.2024 - 13:52 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Avrupa futbolunun en prestijli ligi olan Premier Lig'de mücadele eden bazı oyuncuların piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt, Premier Lig'de bu sezon piyasa değeri yükselen ve düşüşe geçen oyuncuların listesini güncelledi. Listede Zaniolo ve Enes Ünal da var.

PREMİER LİG'DE EN DEĞERLİ OYUNCU HAALAND

Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'ın piyasa değerinde değişim olmadı ve 180 milyon euro ile ligin en değerlisi konumunda.

PREMİER LİG'DE PİYASA DEĞERİ EN ÇOK YÜKSELEN OYUNCU BELLİ OLDU

Premier Lig'in en çok değer kazanan futbolcusu ise Manchester United forması giyen genç oyuncu Kobbie Mainoo oldu.

Kobbie Mainoo'nun piyasa değeri 29 milyon euro'luk artışla 35 milyon euro'ya yükselmiş oldu.

ZANIOLO'NUN PİYASA DEĞERİ DÜŞÜŞTE

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo, 5 milyon Euro'luk bir düşüş yaşadı.

Güncelleme sonrası Nicolo Zaniolo'nun yeni piyasa değeri 20 milyon euro'ya indi.

ALTAY BAYINDIR'IN DEĞERİ SABİT KALDI

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan milli kalecimiz Altay Bayındır'ın piyasa değeri ise sabit kaldı.

Şu ana kadar sadece bir maçta forma giyebilen Altay Bayındır'ın piyasa değeri 10 milyon Euro'da kaldı.

ENES ÜNAL'IN PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO DÜŞTÜ

Ara transfer döneminde La Liga ekibi Getafe'den Bournemouth'a 16 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Enes Ünal'ın piyasa değeri düşüş yaşadı.

Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte Enes Ünal'ın piyasa değeri 5 milyon Euro'luk bir düşüş yaşadı ve 20 milyon Euro'ya geriledi.

Yıldızların yeni piyasa değerleri belli oldu! Listede 2 Türk oyuncu var...

EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞAYAN OYUNCULAR BELLİ OLDU

Premier Lig'de en fazla değer kaybeden futbolcular ise 10 milyon euro'luk düşüş yaşadı.

Marcus Rashford(Manchester United)


Yıldızların yeni piyasa değerleri belli oldu! Listede 2 Türk oyuncu var...

Moises Caicedo(Chelsea)


Yıldızların yeni piyasa değerleri belli oldu! Listede 2 Türk oyuncu var...

Miguel Almiron(Newcastle United)

Yıldızların yeni piyasa değerleri belli oldu! Listede 2 Türk oyuncu var...

Romeo Lavia(Chelsea)
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