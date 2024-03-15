Yıldızların yeni piyasa değerleri belli oldu! Listede 2 Türk oyuncu var...

Avrupa futbolunun en prestijli ligi olan Premier Lig'de mücadele eden bazı oyuncuların piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt, Premier Lig'de bu sezon piyasa değeri yükselen ve düşüşe geçen oyuncuların listesini güncelledi. Listede Zaniolo ve Enes Ünal da var.Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'ın piyasa değerinde değişim olmadı ve 180 milyon euro ile ligin en değerlisi konumunda.Premier Lig'in en çok değer kazanan futbolcusu ise Manchester United forması giyen genç oyuncu Kobbie Mainoo oldu.Kobbie Mainoo'nun piyasa değeri 29 milyon euro'luk artışla 35 milyon euro'ya yükselmiş oldu.Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo, 5 milyon Euro'luk bir düşüş yaşadı.Güncelleme sonrası Nicolo Zaniolo'nun yeni piyasa değeri 20 milyon euro'ya indi.Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan milli kalecimiz Altay Bayındır'ın piyasa değeri ise sabit kaldı.Şu ana kadar sadece bir maçta forma giyebilen Altay Bayındır'ın piyasa değeri 10 milyon Euro'da kaldı.Ara transfer döneminde La Liga ekibi Getafe'den Bournemouth'a 16 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Enes Ünal'ın piyasa değeri düşüş yaşadı.Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte Enes Ünal'ın piyasa değeri 5 milyon Euro'luk bir düşüş yaşadı ve 20 milyon Euro'ya geriledi.Premier Lig'de en fazla değer kaybeden futbolcular ise 10 milyon euro'luk düşüş yaşadı.Marcus Rashford(Manchester United)Moises Caicedo(Chelsea)Miguel Almiron(Newcastle United)Romeo Lavia(Chelsea)