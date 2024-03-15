Sezon sonu sözleşmesi bitiyor! Devam edilecek mi?

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okan Buruk için harekete geçti.



Spor Gecesi Digital'den Gökhan Dinç'in haberine göre; sarı kırmızılı kulüpte yönetim, Okan Buruk ile yeni sözleşme için masaya oturdu.



ÖZBEK DEVAM EDERSE İMZA



Dursun Özbek'in yapılacak olan seçimde başkan olarak devam etmesi halinde Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalanacak.



Sarı kırmızılı takım, deneyimli çalıştırıcı ile 2 yıllık kontrat imzalanması konusunda prensip anlaşmasına vardı.



GALATASARAY PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı şampiyon yapan Buruk, bu sezon ligde 2 puan farkla lider durumda.



Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 85 maça çıktı. 64 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.