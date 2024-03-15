Kuralar çekildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yeni eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının belli olacağı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura çekimiyle belli oldu.

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.



Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Nisan ve 10-16 Nisan tarihlerinde oynanacak.



İşte çeyrek final eşleşmeleri



Arsenal - Bayern Münih



Atletico Madrid - Borussia Dortmund



Real Madrid - Manchester City



PSG - Barcelona



Yarı final eşleşmeleri



Atletico Madrid - Borussia Dortmund kazananı / PSG - Barcelona galibi



Arsenal - Bayern Münih kazananı / Real Madrid - Manchester City galibi