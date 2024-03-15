Kuralar çekildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yeni eşleşmeler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının belli olacağı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura çekimiyle belli oldu.
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Nisan ve 10-16 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İşte çeyrek final eşleşmeleri
Arsenal - Bayern Münih
Atletico Madrid - Borussia Dortmund
Real Madrid - Manchester City
PSG - Barcelona
Yarı final eşleşmeleri
Atletico Madrid - Borussia Dortmund kazananı / PSG - Barcelona galibi
Arsenal - Bayern Münih kazananı / Real Madrid - Manchester City galibi
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Nisan ve 10-16 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İşte çeyrek final eşleşmeleri
Arsenal - Bayern Münih
Atletico Madrid - Borussia Dortmund
Real Madrid - Manchester City
PSG - Barcelona
Yarı final eşleşmeleri
Atletico Madrid - Borussia Dortmund kazananı / PSG - Barcelona galibi
Arsenal - Bayern Münih kazananı / Real Madrid - Manchester City galibi