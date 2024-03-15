Fenerbahçe'ye dev gelir! Kasası doldu

Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen temsilcimiz Fenerbahçe, şu ana kadar 343 milyon liranın sahibi oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, evinde Union SG'ye 1-0 mağlup olsa da ilk maçın avantajıyla toplamda 3-1'lik skorla rakibini elemeyi başardı.



Çeyrek final biletini alan Fenerbahçe kasasını da doldurdu.



Konferans Ligi'nde şu ana kadar ön elemeler dahil 8 maç oynayan sarı-lacivertli takım, kasasına 343 milyon TL koydu.



Rakibimiz belli oluyor



Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek final turundaki rakibi bugün (cuma) saat 16.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak.



Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde:



Lille (Fransa)



PAOK (Yunanistan)



Fiorentina (İtalya)



Olympiakos (Yunanistan)



Club Brugge (Belçika)



Aston Villa (İngiltere)



Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)