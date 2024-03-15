Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! İşte UEFA Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri..

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe, iki maçın sonunda rakibini eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri ise saat 16.00'da çekilen kuraların ardından belli oldu. İşte temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi ve diğer çeyrek final eşleşmeleri...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa'da da yoluna devam ediyor.İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Fenerbahçe, İstanbul'daki rövanş maçına sahadan 1-0 mağlup ayrılsa da çeyrek finale yükselen taraf oldu.Turnuvanın çeyrek final ilk maçları 11 Nisan'da, rövanş müsabakaları ise 18 Nisan'da oynanacak. Finale kalacak takımların belli olacağı yarı finalde ise ilk maçlar ise 2 Mayıs'ta, ikinci karşılaşmalar 9 Mayıs'ta gerçekleşecek.UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonunun finali de Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda 29 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.